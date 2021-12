GeForce RTX 2060 12 Go : Nvidia s’engage à augmenter les stocks disponibles d’ici fin décembre 2021

Les GeForce RTX 2060 12 Go viennent d'arriver sur le marché asiatique et européen. Malheureusement, les cartes graphiques sont largement indisponibles à l'achat. Nvidia s'est engagé à augmenter le stock de composants disponibles d'ici la fin de l'année et dans le courant du mois prochain.

Il y a quelques jours, Nvidia a ressuscité sa carte graphique GeForce RTX 2060. Initialement annoncée en 2019, la carte graphique est de retour avec 12 Go de RAM, contre seulement 6 Go de mémoire vive pour la version originale. Similaire à la RTX 2060 Super, le composant est basé sur le GPU TU106 12 nm et comprend 136 cœurs Tensor et 64 cœurs RT. Sans surprise, elle fait l'impasse sur plusieurs fonctionnalités de la génération Ampere, comme la BAR redimensionnable, le PCI Express 4.0, ou les RT et Tensor Cores de nouvelle génération.

Proposée entre 600 et 700 euros sur le marché en Europe et en Asie, la GeForce RTX 2060 12 Go s'est rapidement retrouvée en rupture de stock depuis sa sortie le 7 décembre. Visiblement, la disponibilité de la carte graphique est excessivement limitée. Nvidia a notamment décidé de fournir le composant à une poignée restreinte de partenaires. Conscient des pénuries chroniques, Nvidia s'est engagé à augmenter progressivement le stock de cartes disponibles dans les semaines à venir.

Nvidia promet plus de stocks de RTX 2060 d'ici fin 2021

Interrogé par nos confrères de PC Mag, un porte-parole de Nvidia a en effet assuré que “la disponibilité des cartes chez nos partenaires augmente de fin décembre à janvier”. De nouveaux stocks de GeForce RTX 2060 12 Go devraient donc être mises en vente d'ici la fin de l'année. Si les mineurs ne cryptomonnaies, telles que l'Ethereum, ne s'accaparent pas les stocks dès leur disponibilité, des acheteurs lambda devraient donc pouvoir mettre la main sur un GPU.

Pour mémoire, Nvidia a pris la décision de faire renaître la GeForce RTX 2060 pour palier la pénurie de cartes graphiques. Depuis le début de l'année, les GPU se sont imposés parmi les produits les plus recherchés du marché. En conséquence, le prix des cartes est monté en flèche. La situation est notamment due au ralentissement des lignes de production suite à la crise sanitaire. Ces derniers mois, les prix se sont progressivement stabilisés. Malgré tout, la demande devrait rester supérieure à l'offre pendant encore plusieurs mois.

