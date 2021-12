GeForce RTX 3050 : 8 Go de GDDR6, sortie en janvier 2022, les dernières infos

Une nouvelle rumeur parue sur Twitter dévoile deux détails sur la GeForce RTX 3050, la prochaine carte graphique entrée de gamme de Nvidia. Elle serait dotée de 8 Go de mémoire au format GDDR6. Et son lancement serait prévu fin janvier 2022. Elle viendra concurrencer les Radeon RX 6500 XT d’AMD et Arc A380 d’Intel.

Les cartes graphiques restent relativement difficiles à trouver en magasin ou sur les sites marchands. Et ce même si les fondeurs (Nvidia et AMD) réduisent leurs performances en minage des cryptomonnaies et même si des gouvernements comme la Chine interdisent cette activité. Pourquoi ? D’abord parce que le cryptominage reste lucratif. Ensuite parce les composants électroniques subissent une forte pénurie.

Lire aussi – Nvidia RTX 2060 12 Go : la fiche technique officielle de la carte graphique dévoilée avant le lancement

Les dernières cartes graphiques restent donc peu faciles à acheter. Et leurs prix restent élevés grâce à la demande. Pourtant, cela n’empêche pas les fondeurs de lancer de nouvelles cartes graphiques. Selon les rumeurs, trois modèles devraient être lancés en début d’année prochaine. Une Radeon RX 6500 XT chez AMD. Une Alchemist ARC A380 chez Intel. Et la GeForce RTX 3050 chez Nvidia.

La GeForce RTX 3050 arriverait en janvier 2022 avec 8 Go de GDDR6

L’existence de cette dernière a fuité sur Twitter. L’auteur du message explique simplement que la GeForce RTX 3050 arriverait le 27 janvier 2022. Notez qu’il s’agit ici d’une date de commercialisation. L’officialisation pourrait avoir lieu le jour même ou avant. Cette nouvelle carte ne porterait pas le nom de GeForce RTX 3050. Sans Ti. Si version Ti il y aura, elle bénéficierait donc d'une fiche technique améliorée.

La même source apporte également un autre indice sur la fiche technique de la carte graphique. Elle serait équipée de 8 Go de mémoire vive, certainement au format GDDR6. Rappelons que la RTX 3050 que vous retrouvez aujourd'hui dans les PC portables profite de 4Go de GDDR6. Le modèle pour les PC de bureau verrait donc sa mémoire doubler. Ce qui ne sera pas négligeable.

Évidemment, cette rumeur pose la question de la disponibilité réelle de cette carte. En effet, aucune carte graphique récente n’a été facile à acheter en 2021, puisque l’approvisionnement en composant est difficile, que soit sur le haut de gamme ou l’entrée de gamme. Et même si elle n’intéressera certainement pas autant les cryptomineurs qui préfèrent les cartes plus puissantes, elle pourrait tout de même être prise d’assaut par les scalpers qui font feu de tout bois, comme des masques anti-COVID.