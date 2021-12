CES 2022 : OnePlus, AMD, MSI, les constructeurs annulent leur venue les uns à les autres

Le CES de Las Vegas devait connaître une renaissance avec son édition 2022 au format hybride. Cependant, le variant Omicron vient jouer les trouble-fêtes et les exposants annulent leur venue les uns après les autres. Les derniers en date sont AMD, OnePlus et MSI.

Le CES de Las Vegas est l’un des plus grands salons dédiée à la technologie et se tient au tout début du mois de janvier. Après une édition 2021 entièrement en ligne, il devait retrouver des couleurs en 2022 avec un format hybride. Toutefois, le variant Omicron pousse bon nombre de constructeurs à annuler leur présence sur place.

AMD, OnePlus et MSI font partie des derniers constructeurs à annuler leur visite, alors que le salon ne débute que dans quelques jours (le 4 janvier). Un coup dur pour les organisateurs, puisque c’étaient là des gros clients parmi les derniers présents.

Le CES 2022 voit les exposants annuler les uns après les autres

Cependant, AMD et MSI ne vont pas se tourner les pouces pour autant. Les constructeurs vont en effet toujours faire ses annonces via des conférences en ligne, comme c’était prévu depuis le début. L’annulation ne concerne en effet que la partie physique, donc là où les produits sont présentés aux journalistes et où le business se fait.

OnePlus a également pris la décision de ne pas venir. Un choix fort, étant donné que le fabricant devait présenter ses très attendus OnePlus 10.

Le site américain The Verge dresse la longue liste des annulations ces derniers jours. Ainsi, beaucoup de gros acteurs du secteur vont rester chez eux. Amazon, LG, Hisense, Lenovo, Google, Intel, AT&T et bien d’autres. Certains d’entre eux n’avaient même rien à annoncer, venant sur place pour assurer une présence auprès des visiteurs. Un coup dur à la fois pour le salon et les constructeurs, étant donné que les stands sont être payés et en montage.

Au total, ce sont plus de quarante exposants qui ont annulé leur venue. Des mesures prises évidemment pour la sécurité des visiteurs, mais aussi du personnel alors que le variant Omicron fait des ravages. Selon le New York Times, ce sont plus de 214 000 nouveaux cas qui ont été détectés aux Etats-Unis le 28 décembre. Le pays fait face à une vague incontrôlable et la tenue d’un salon où les visiteurs sont serrés les uns contre les autres n’était donc pas la meilleure des idées.

Bien entendu, les annonces du CES seront faites en ligne et nous les relaierons avec assiduité.

Source : The Verge