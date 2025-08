Nvidia arrête le support de toutes ces cartes graphiques, mais il y a quand même une bonne nouvelle

Nvidia s'apprête à mettre à la retraite des dizaines de cartes graphiques. Elles ne recevront plus de mise à jour, enfin presque. Il y a une subtilité qui fera plaisir aux joueurs ne comptant pas changer de composant de sitôt.

Une carte graphique, c'est comme un smartphone ou un ordinateur : il faut la mettre à jour régulièrement pour profiter des dernières nouveautés et corrections. Dans le cas du composant, cela permet surtout d'optimiser le fonctionnement des jeux vidéo récents. Nvidia le fait sous la forme de ses pilotes Game Ready. Le dernier en date est centré sur Mafia The Old Country par exemple, tout en ajoutant la prise en charge du DLSS 4 pour Clair Obscur Expedition 33.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Fatalement, les cartes graphiques les plus anciennes n'arrivent plus à suivre et Nvidia annonce régulièrement la fin de leur support. En Octobre 2025, beaucoup recevront leur dernier pilote Game Ready. Cela ne signe pas leur arrêt de mort pour autant puisque la firme fait un effort pour prolonger leur durée de vie.

Ces cartes graphiques ne seront plus mises à jour par Nvidia, enfin presque

“Après un dernier pilote Game Ready en octobre 2025, les GPU GeForce basés sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta bénéficieront de mises à jour de sécurité trimestrielles pendant les trois prochaines années (jusqu'en octobre 2028)“, explique Nvidia. En clair : il n'y aura plus de pilotes proposant des optimisations pour certains jeux, mais uniquement des correctifs de sécurité, ce qui est déjà une bonne chose.

Les modèles concernés sont nombreux. Ils vont de la GTX 745 à la GTX 1080 Ti, en passant par la Titan V. Nous vous invitons à consulter la liste des cartes graphiques Nvidia GeForce basées sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta afin de vérifier si vous êtes concernés.

Une autre bonne nouvelle a été annoncée et elle concerne les personnes dont les machines sont toujours sous Windows 10 : “Nous étendons la prise en charge des pilotes Windows 10 Game Ready pour tous les GPU GeForce RTX jusqu'en octobre 2026, un an après la fin de vie du système d'exploitation […]”. De quoi donner plus de temps pour préparer une éventuelle transition vers Windows 11.