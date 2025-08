Nvidia met à jour son driver universel pour l'ensemble des cartes graphiques GeForce. La nouvelle version, susceptible de régler des bugs dans certain jeux et de faire monter les performances, mise également sur la stabilité système.

Bien que Nvidia abandonne au passage la prise en charge de certains GPU, la version 580.88 du driver universel GeForce Game Ready apporte quelques améliorations significatives pour l'expérience des joueurs. La mise à jour, que la firme vient de mettre en ligne, est en effet cette fois-ci focalisée sur la stabilité système, et les optimisations de performances. Ce qui peut résulter en un meilleur rendu graphique sur certaines configurations.

Les updates de drivers graphiques proposés par Nvidia sont bien plus qu'un ensemble de petits correctifs. Ces derniers permettent une prise en charge totale des jeux vidéo du moment ou à venir avec des technologies comme que le DLSS 4 disponible sur les dernières GeForce RTX 50 series.

Voici ce que le driver Nvidia GeForce Game Ready 580.88 améliore (notes de version)

On apprécie au passage le côté exhaustif des notes de versions fournies par Nvidia. De quoi permettre de savoir facilement si le nouveau driver va ou non régler un problème que vous rencontrez avec un titre en particulier. Voici la liste complète traduite de l'anglais :

Prise en charge des jeux vidéo avec DLSS 4

Ce nouveau pilote Game Ready offre la meilleure expérience de jeu pour les derniers titres compatibles DLSS 4, dont Mafia: The Old Country et Clair Obscur: Expedition 33.

Corrections de bugs

Marvel’s Spider-Man Remastered : baisse de performances après la mise à jour vers les pilotes R575 ([5412725])

: baisse de performances après la mise à jour vers les pilotes R575 ([5412725]) World of Warcraft : artefacts lorsque le ray tracing est activé ([5273429])

: artefacts lorsque le ray tracing est activé ([5273429]) StarCraft Remastered : de légers artefacts peuvent apparaître sur certains objets ([5162957])

: de légers artefacts peuvent apparaître sur certains objets ([5162957]) Cyberpunk 2077 : micro-saccades observées lorsque la VSync est activée ([5243668])

: micro-saccades observées lorsque la est activée ([5243668]) JX Online 3 : artefacts possibles à la surface de l’eau ([5247344])

: artefacts possibles à la surface de l’eau ([5247344]) Jeux 32 bits : plantage au démarrage lors de l’utilisation de la couche de traduction DXVK ([5252103])

: plantage au démarrage lors de l’utilisation de la couche de traduction ([5252103]) Control : le jeu peut se fermer inopinément lorsque le ray tracing est activé ([5261356])

: le jeu peut se fermer inopinément lorsque le ray tracing est activé ([5261356]) Battlefield 2042 : carrés aléatoires et scintillements pendant les parties ([5284105])

: carrés aléatoires et scintillements pendant les parties ([5284105]) ABZÛ : corruption visuelle dans l’eau ([5330078])

: corruption visuelle dans l’eau ([5330078]) EA Sports FC 25 : problèmes de stabilité générale ([5331630])

: problèmes de stabilité générale ([5331630]) Dirt 5 : crash au lancement du jeu ([5349426])

Corrections plus générales

Blender : points noirs sur l’image de référence ([5339988])

: points noirs sur l’image de référence ([5339988]) Cloudflare WARP : changement de mode d’affichage bloqué sur les systèmes Advanced Optimus ([5368524])

: changement de mode d’affichage bloqué sur les systèmes Advanced Optimus ([5368524]) Panneau de configuration / application NVIDIA : l’option de mise à l’échelle GPU est absente lorsque l’écran connecté utilise DSC ([5156168])

: l’option de mise à l’échelle GPU est absente lorsque l’écran connecté utilise ([5156168]) Photos Windows : couper une vidéo peut modifier les couleurs ([5158063])

: couper une vidéo peut modifier les couleurs ([5158063]) VRAM : la mémoire vidéo du GPU fonctionne légèrement plus lentement après l’activation de NVIDIA Smooth Motion ([5370796])

: la mémoire vidéo du GPU fonctionne légèrement plus lentement après l’activation de NVIDIA Smooth Motion ([5370796]) Mode graphique hybride : sur certains systèmes, le dGPU peut ne pas se mettre en veille ([5232857])

: sur certains systèmes, le peut ne pas se mettre en veille ([5232857]) Samsung Odyssey Neo G9 57″ : scintillement momentané lors du redimensionnement des fenêtres ([5243530])

: scintillement momentané lors du redimensionnement des fenêtres ([5243530]) LGE 27GX790A-B : écrans noirs en DisplayPort 2.1 avec HDR ([5334029])

Il est évidemment fortement recommandé d'appliquer la mise à jour, destinée aux PC sous Windows 11 mais aussi Windows 10. Si celle-ci ne vous est pas proposée automatiquement, vous pouvez la télécharger manuellement depuis le site officiel de Nvidia.