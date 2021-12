Nvidia : le DLSS est disponible pour tous les jeux Playstation sur PC

Nvidia a décidé d'étendre la compatibilité du DLSS avec la totalité des jeux Playstation adaptés sur PC. De fait, les versions PC de Days Gone, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, ou encore God of War pourront profiter de la technologie de Nvidia pour améliorer leurs performances.

Depuis quelques mois maintenant, Sony a enfin décidé de ne plus bouder le marché PC. En effet, le constructeur a commencé à adapter ses meilleures exclusivités Playstation sur PC. L'occasion pour les joueurs de s'essayer à des titres réservés jusqu'alors à la PS4 et la PS5, comme le sous-côté Days Gone, l'excellent Horizon Zero Dawn, le clivant Death Stranding ou encore le chef d’œuvre du studio Santa Monica God of War, qui doit justement arriver sur Steam dès le 18 janvier 2022.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul jeu Playstation Studios à débarquer sur Windows en 2022, puisque Uncharted Legacy of The Thieves, une compilation regroupant Uncharted 4 et le spin-off The Lost Legacy, est attendu l'année prochaine, sans plus de précisions pour l'instant. Face à l'intérêt naissant de Sony pour le PC, Nvidia a décidé d'étendre la compatibilité du DLSS avec l'ensemble des adaptations PC des jeux Playstation.

Nvidia propose le DLSS sur tous les jeux Playstation sur PC

En d'autres termes et dès ce jeudi 9 décembre 2021, les joueurs propriétaires d'une carte graphique compatible, à savoir les GeForce RTX de la marque, peuvent profiter du Deep Learning Super Sampling sur Horizon Zero Dawn ou Days Gone. Pour rappel, le DLSS est une technologie développée par Nvidia qui utilise l'IA pour augmenter le nombre d'images par seconde en jeu sans pour autant réduire la résolution.

Depuis mars 2020, le DLSS est passé à la version 2.0 et selon les dires du constructeur, cette mouture “apporte un gain de performance pour maximiser les réglages en terme de qualité et augmenter la résolution d'affichage”. Le principal apport de cette mise à jour est l'intégration d'un réseau pour tous les jeux. En effet, le DLSS 1.0 nécessitait de générer une IA spécifique pour chaque jeu.

Avec cette nouvelle version, le DLSS utilise du contenu non-spécifique au jeu, offrant par la même occasion un réseau généralisé pour tous les titres. Résultat, Nvidia peut intégrer le DLSS plus facilement sur un plus grand nombre de jeux. L'adaptation PC de God of War sera d'ailleurs compatible avec le DLSS de Nvidia, comme on a pu le constater dans les configurations minimales et recommandées du titre.