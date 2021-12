God of War peut-il tourner sur votre PC ? Voici la configuration minimale requise

God of War va avoir le droit à une version PC qui sortira au mois de janvier prochain. Sony publie aujourd’hui les configurations requises pour le faire tourner. Le jeu fonctionnera-t-il sur votre vieille machine ? Découvrez le tout de suite.

Sony Interactive Entertainment (SIE) a longtemps gardé ses jeux pour la PS4, mais depuis 2020, les plus grands succès de la console sont adaptés sur PC : Horizon Zero Dawn, Days Gone… le prochain à en bénéficier sera God of War. Aujourd’hui, SIE nous livre les configurations requises. Pourrez-vous le faire tourner ?

God of War arrivera le 18 janvier 2022 à la fois sur Steam et sur l’Epic Games Store. Dans une vidéo, l’éditeur nous montre les nouveautés : graphismes améliorés, compatibilité 4K HDR, reflets et ombres retravaillés (mais pas de ray-tracing), ajout du DLSS pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia et de la technologie Reflex, prise en charge des formats 21 :9 et plus… il y aura de la nouveauté !

God of War dévoile ses configurations sur PC

Si votre machine n’est pas de la première jeunesse, vous vous demandez peut-être si cela vaut le coup de passer à la caisse (50 euros tout de même). Il est donc nécessaire de jeter un œil aux configurations requises livrées par Sony :

Configuration minimum (720p, 30 FPS) :

Réglages graphiques bas

Nvidia GTX 960 (4 Go)

Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200

8 Go de RAM

Windows 10 ou 11

70 Go d’espace de stockage sur un SSD

Configuration recommandée (1080p, 30 FPS) :

Réglages graphiques « original »

Nvidia GTX 1060 (6 Go)

Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 2400

8 Go de RAM

Windows 10 ou 11

70 Go d’espace de stockage sur un SSD

Configuration « haute » (1080p, 60 images par seconde) :

Réglages graphiques « original »

Nvidia GTX 1070 (6 Go)

Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 2700

8 Go de RAM

Windows 10 ou 11

70 Go d’espace de stockage sur un SSD

Configuration « performance » (1440p, 60 FPS) :

Réglages graphiques « haut »

Nvidia RTX 2070 (8 Go)

Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 7 3700x

16 Go de RAM

Windows 10 ou 11

70 Go d’espace de stockage sur un SSD

Configuration « ultra » (4K, 60 FPS) :

Réglages graphiques « ultra »

Nvidia RTX 3080 (10 Go)

Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3950x

16 Go de RAM

Windows 10 ou 11

70 Go d’espace de stockage sur un SSD

A moins de vouloir jouer en 4K à 60 images par seconde, God of War se montre assez peu gourmand en ressources. Votre PC vieux de cinq ans pourra peut-être même le faire tourner en 720p. Il faut dire que si God of War est toujours une claque visuelle, il arrive à fonctionner à la perfection sur une PS4 sans aucun ralentissement.

A noter que God of War ne sera pas le dernier jeu de Sony à débarquer sur PC. Plus tard en 2022, nous verrons arriver Uncharted Legacy of the Thieves, compilation comprenant Uncharted 4 et The Lost Legacy.