Horizon Zero Dawn sur PC : voici la configuration minimale requise

Horizon Zero Dawn, exclu PS4 sortie en 2017, va finalement arriver sur PC. Le jeu était à l’époque à la pointe niveau graphismes, et reste encore magnifique aujourd’hui. Pourrez-vous le faire tourner sur votre ordinateur ? Le studio Guerrilla a dévoilé les configurations requises.

Horizon Zero Dawn est la première exclu PS4 majeure à arriver sur PC. Le jeu, sorti en 2017, était magnifique sur la console de Sony, et sera logiquement encore plus beau sur PC. Aujourd’hui, le studio Guerrilla présente les configurations nécessaires pour le faire tourner.

Comme d’habitude, il y a deux configurations, une minimale et une recommandée. Première bonne nouvelle : il ne faudra pas un PC de la NASA pour le faire tourner en 1080p et 60 images par seconde. Notons que le jeu ne sera pas compatible ray-tracing, il est donc inutile de vous ruer vers une carte RTX 20XX si vous n’avez déjà pas craqué. Il sera toutefois compatible avec les écrans larges, ce qui devrait vous rassurer si vous avez une dalle 21 :9 branchée à votre ordinateur.

Configuration minimale :

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300

8 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 280

DirectX 12

100 Go d’espace libre

Windows 10

Configuration recommandée :

Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 5 1500X

16 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480

DirectX 12

100 Go d’espace libre

Windows 10

Horizon Zero Dawn sortira le 7 août prochain sur PC. Il sera disponible sur Steam au prix de 50 euros. Cette « Complete Edition » comprendra non seulement le jeu de base, mais également l’extension The Frozen Wilds. De plus, divers costumes pour l’héroïne Aloy seront inclus.

Une suite déjà prévue

Sorti début 2017, Horizon Zero Dawn avait été encensé par la critique à sa sortie, même s’il souffrait de la comparaison avec Breath of the Wild sorti au même moment. Il s’agit là de la première grosse exclusivité PS4 sur PC et il pourrait ouvrir la voie à d’autres portages.

Rappelons qu’une suite, nommée Horizon Forbidden West, a été annoncée lors de la conférence PS5 du 11 juin. Ce deuxième volet nous fera voyager vers le Pacifique et promet d’être plus poussé sur tous les points. La sortie d’Horizon Zero Dawn sur PC est une bonne occasion de le faire pour bien se préparer à la suite.