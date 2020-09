Nvidia GeForce RTX 3000 : comment suivre la conférence de présentation ce soir à 18h ?

La série Nvidia GeForce RTX 3000 sera dévoilée ce soir à l’occasion d’une conférence virtuelle. Nvidia présentera ses nouvelles cartes graphiques dont les références RTX 3060, 3070, 3080 et 3090. L’entreprise nous réserve peut-être aussi quelques surprises. On vous dit comment suivre la conférience en direct ce soir à partir de 18h.

Ce mois de septembre sera riche en annonces pour les gamers. Alors qu’on parle d’une possible conférence PS5 le 9 septembre 2020 qui devrait être consacrée au prix et à la date de sortie de la console, les joueurs sur PC en ce qui les concerne ont le regard tourné vers Nvidia. Aujourd’hui est un grand jour pour l’équipe verte. Les RTX 3070, 3080 et 3090 de la génération Ampere n’auront plus aucun secret dans quelques heures. Nvidia convie ses fans à prendre part -virtuellement- à son événement de ce jour, avec la promesse de découvrir « les plus grandes percées dans le jeu sur PC depuis 1999 ».

Quand et comment suivre la conférence Nvidia GeForce ?

Quand a lieu la conférence Nvidia GeForce Ampere ? : mardi 1er septembre 2020

: mardi 1er septembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer ? : à 18h00 (heure française)

: à 18h00 (heure française) Comment suivre le live ? : ici sur le site avec le flux vidéo en fin d’article

: ici sur le site avec le flux vidéo en fin d’article Combien de temps va durer le live : plus ou moins heure

Que faut-il attendre de cette conférence Nvidia ?

Nvidia dévoilera ses cartes graphiques Amepere de la série GeForce RTX 3000. Celles-ci prendront officiellement la relève des excellentes RTX 2080 Ti, la RTX 2080 et RTX 2070 et RTX 2060 ainsi que leurs déclinaisons Super commercialisées depuis un an. Ces derniers mois, plusieurs fuites nous ont permis de découvrir une partie des caractéristiques des prochaines cartes graphiques. La GeForce RTX 3090, la plus puissante des références de la génération Amepere devrait remplacer la RTX 2080 Ti.

La GeForce RTX 3080 sera la deuxième carte graphique la plus puissante de la nouvelle série. Nvidia la déclinerait en trois versions avec des VRAM de 10, 20 et 24 Go. La version de base offrirait une vitesse de 19 Gbps et pour une bande passante de 760 Go/s. Pour la petite comparaison, la RTX 2080 Ti embarque une VRAM GDDR6 de 11 Go pour une vitesse mémoire de 14 Gbps.

On suivra avec attention les promesses de Nvidia en ce qui concerne les gains de performances. La conférence sera diffusée en direct sur le site de la marque et sur sa page Twitch dont voici le flux vidéo plus bas. Pour l’heure aucun flux YouTube n’est encore disponible.