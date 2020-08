Nvidia RTX 3080 : voici la fiche technique de la version avec 10 Go VRAM

La Nvidia GeForce RTX 3080 sera la deuxième carte graphique la plus puissante de la série 3000 après la RTX 3090. La référence sera proposée en trois versions de 10, 20 et 24 Go de VRAM. La première vient d’être repérée sur la plateforme Userbenchmark avec plusieurs détails intéressants sur sa fiche technique.

La GeForce RTX 3080 fait l’objet d’une nouvelle fuite majeure alors que le lancement des cartes graphiques Ampere approche à grands pas. Un benchmark vient en effet d’être repéré par le célèbre leaker Rogame sur Twitter. La référence testée dispose de 10 Go de mémoire vidéo, ce qui correspond à la version de base de la carte graphique. La RTX 3080 sera en effet déclinée en 3 variantes comme nous l’apprenions la semaine dernière : une version de 10 Go, un modèle intermédiaire de 20 Go et une RTX 3080 Ti embarquant 24 Go de VRAM.

RTX 3080 : 2,1 GHz de fréquence GPU et 19 Gpbs de vitesse mémoire

La version du GPU qui nous intéresse ici opère elle-même à une fréquence de 2,1 GHz. Les 10 Go de VRAM GDDR6X sont exploités au travers d’une interface mémoire de 320 bits. La fréquence d’horloge de la mémoire est 4 750 MHz. On arrive donc à une vitesse de 19 Gbps et à une bande passante de 760 Go/s. À titre de comparaison, la GeForce RTX 2080 Ti tourne à une vitesse d’horloge maximale de 1545 MHz et est équipée d’une VRAM GDDR6 de 11 Go pour une vitesse mémoire de 14 Gbps. Sa bande passante quant à elle est de 616 Go/s.

En clair, la GeForce RTX 3080 de base surpasse la RTX 2080 Ti sur le papier. Et on ne parle même pas de la RTX 3090; la plus puissante des cartes graphiques Ampère qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines. Le site Videocardz note qur la vitesse d’horloge réelle de la RTX 3080 sera probablement limitée à environ 1,7 GHz pour rester dans le même sillage que les RTX 2000. Un grand saut est en effet très peu probable entre les deux générations sur ce terrain.

Mais même si certaines versions des cartes GeForce RTX 3000 proposaient des vitesses d’horloges moins élevées, l’efficacité et les gains de performances que Nvidia a réalisés avec l’architecture Ampere devraient leur permettre de surpasser les cartes graphiques Turing, toute chose étant égale par ailleurs. Il va sans dire que l’amélioration des performances, en particulier dans les jeux prenant en charge le Ray Tracing, devrait rendre les cartes graphiques GeForce de nouvelle génération plus attrayantes pour les joueurs.

Source : VideoCardz