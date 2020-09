Nvidia a présenté aujourd’hui ses nouvelles GeForce : les RTX 3070, 3080 et 3090. Cette dernière est une énorme carte graphique aux performances exubérantes et vendues à un prix à la hauteur de son ambition : 1549 euros. Selon Nvidia, cette carte est taillée pour le gaming 8K. Entrons un peu plus dans le détail de sa configuration.

La conférence Nvidia était attendue de pied ferme. Elle a eu lieu aujourd’hui en fin d’après-midi. Et elle a été l’occasion de découvrir les trois nouvelles cartes graphiques haut de gamme du fondeur californien. Il s’agit des RTX 3070, 3080 et 3090. Les cartes ont fait l’objet d’un dossier complet dans nos colonnes. Elles arriveront chez les marques habituelles (Asus, MSI, Gigabyte, PNY, Zotac, etc.) entre septembre et octobre à des prix démarrant à 519 euros pour la RTX 3070 et 719 euros pour la RTX 3080.

Lire aussi – ARM : Nvidia pourrait racheter le constructeur, vers un séisme dans le monde des semi-conducteurs ?

Et la RTX 3090 ? Nvidia annonce qu’elle sera en vente à partir du 24 septembre en France au prix de départ de 1549 euros. Soit le prix d’un bon PC portable milieu de gamme. C’est évidemment un prix très élevé, mais que Nvidia justifie grâce à une fiche technique de très haute volée que nous avons brossée dans un article précédent. Mais nous allons prendre le temps de revenir sur certains détails importants. À commencer par l’annonce-choc : la RTX 3090 est le premier processeur graphique qui supporte les jeux en 8K à 60 images par secondes !

Compatible avec les jeux 8K à 60 FPS ?

Pour bien comprendre, cette annonce, il faut rappeler que les cartes actuelles supportent le 4K HDR seulement, avec un taux de rafraichissement qui varie, selon les modèles, de 60 fps à 120 fps (avec des difficultés). Les toutes prochaines consoles de jeux seront, selon leurs constructeurs, compatibles 4K jusqu’à 60 fps (et cela dépendra certainement du jeu). En clair, du 8K à 60 fps, c’est du jamais vu. Jusqu’à maintenant.

En 4K, elle s’offre même le luxe d’être 50 % plus rapide que la Titan RTX. Basée sur l’architecture Ampere, la RTX 3090 intègre 10496 coeurs CUDA. Elle dispose de 24 Go de GDDR6X offrant une bande passante de 19,5 Gb/s. Elle est compatible HDMI 2.1, DirectX 12 Ultimate et DisplayPort 1.4a. Évidemment la gourmandise énergétique de la carte est à la hauteur de ses prétentions : 350 watts. Nvidia conseille même une alimentation 750 watts pour amortir le choc. Rappelons que cette gargantuesque carte graphique monopolise 3 emplacements PCI Express. Toutes les cartes mères ne seront pas forcément compatibles.