Il réalise un vol de très haute voltige, les virements instantanés gratuits deviennent la norme, c’est le récap’

Un individu parvient à voler une antenne radio complète sans se faire attraper, les banques européennes vont toutes devoir proposer des virements instantanés gratuits, une nouvelle barre des tâches plus moderne arrive sur Windows 11… Bienvenue dans le récap' de la veille !

La semaine s’est terminée sur les chapeaux de roues, avec la mystérieuse histoire de cette antenne radio qui s’est envolée dans la nature, mais aussi avec de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Windows 11 et, globalement tous ceux qui ont un compte en, banque. On vous résume l’actu tech de ce 9 février 2024.

Mais qui a volé une antenne radio ?

Voilà une question à laquelle les autorités américaines vont avoir bien du mal à trouver une réponse. En Alabama, une antenne de plus de 60 mètres de haut a en effet disparu du jour en lendemain, ne laissant que quelques câbles sur le sol. Personne ne sait comment le voleur s’y est pris, mais la police est confiante de trouver rapidement le coupable. On croit en eux.

Les virements instantanés deviennent gratuits chez toutes les banques

Et on peut remercier la Commission européenne. Après plusieurs mois d’attente, les pays membres de l’UE ont tous adopté ce nouveau texte de loi qui impose de nouvelles restrictions aux banques. En outre, on retrouve des virements plus rapides, mais surtout gratuits, tout en protégeant les utilisateurs des risques de fraudes.

La barre des tâches de Windows 11 va enfin passer dans l’ère moderne

Comme souvent, on retrouve des nouveautés fort intéressantes dans la dernière build de Window 11 pour les Insiders. Parmi elles, une petite animation qui s’active dès lors que le curseur de la souris passe sur l’icône d’une application ouverte. Celle-ci affiche alors le contenu de l’application dans une petite pop-up qui disparaît dès lors que l’on bouge sa souris. Malin.

