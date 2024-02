Test Huawei MatePad Pro : une alternative complète et polyvalente à la Galaxy Tab Ultra

Sommaire Prix et disponibilité

Huawei démarre son année 2024 non pas avec un smartphone, mais avec une tablette. Un produit haut de gamme qui plus est puisqu’il s’agit de sa MatePad Pro, qui adopte cette année une dalle de 13,2 pouces et compte entrer dans la cour des plus grandes

Huawei et les tablettes, c’est une belle histoire. Pendant longtemps proposées sous Android, elles sont depuis 2 ans sous HarmonyOS, le système d’exploitation du constructeur. Il s’agit d’ailleurs à ce jour des seuls produits du chinois à tourner avec cet OS chez nous (avec une montre connectée). A dire vrai, il y a beaucoup à faire de la part de cette nouvelle MatePad Pro pour tenter de draguer les habitués aux iPad Pro et Galaxy S Tab Ultra.

Car c’est bien le segment ultra haut de gamme des tablettes qui intéresse Huawei avec une MatePad Pro de 13,2 pouces, qui vient donc se placer comme étant plus grande que l’iPad Pro 12,9, mais plus petite que la Galaxy Tab S9 Ultra et ses 14,6 pouces. Un marché largement dominé par le produit d’Apple, qui a su faire ses preuves. Mais la tablette de Huawei à ses armes pour convaincre, du design à l’écran, en passant par son stylet.

Prix et disponibilité

La MatePad Pro 13,2 est d’ores et déjà disponible sur le site de Huawei. Une seule configuration (12 + 256 Go) est disponible et se monnaye contre 999,99 euros. Pour la couleur, un seul choix possible également : noir doré.

Si le prix vous fait tiquer, sachez que Huawei se montre plutôt généreux sur les cadeaux offerts pour tout achat. Vous recevrez ainsi, en plus de la tablette, un stylet M-Pen, une paire de FreeBuds 5i ainsi qu’un MateDock 3. Des présents d’une valeur de près de 260 euros tout de même.

Un design qui sort du lot

Huawei à toujours eu à cœur de proposer des produits qui marquent une différence d’un point de vue esthétique. Cela est d’autant plus vrai sur ses smartphones haut de gamme et cela commence à l’être de plus en plus sur les tablettes. Dépourvu d’Android, le constructeur chinois à dû abattre ses cartes sur d’autres points, espérant convaincre le public avec un beau produit, qui incite à en découvrir un peu plus une fois entre les mains. On commence le tour du propriétaire avec cette face avant qui étonnera certainement puisqu’elle est équipée d’une encoche. Ce n’est évidemment pas la première du marché puisque Samsung et ses Tab Ultra le font également, mais il est amusant de voir qu’un autre constructeur se soit lancé sur ce terrain. Ce n’est, certes, pas le choix le plus esthétique, mais cela permet d’offrir une dalle occupant plus de surface (91 %) et il faut reconnaître que les bordures sont ultra fines.

Au dos, la tablette bénéficie d’une finition en “fibre de verre à haute résistance” d’après le constructeur. S’il est compliqué de savoir si Huawei dit vrai, force est de reconnaître que c’est très agréable au toucher ainsi qu’à l'œil. Dans ce coloris noir doré, la tablette offre de très beaux reflets sous la lumière du jour. La finition matte de l’appareil permet également une prise en main non glissante, ce qui est toujours bon à prendre lorsque l’on doit manipuler une tablette de cette taille (289,1 x 196,1 mm). Un appareil bien large, vous l’aurez compris, mais qui n’est pas aussi imposant que nous pourrions le penser. Elle ne mesure que 5,5 mm d’épaisseur, en faisant l’une des plus fines du marché – au même niveau que la Tab S9 Ultra par exemple. Et dans la catégorie des grandes tablettes, la MatePad Pro 13,2 se trouve être la plus légère avec “seulement” 580 grammes sur la balance. C’est 100 grammes de moins qu’un iPad Pro 12,9 et 150 g de moins que le modèle de Samsung. Autant vous dire qu’elle sait se faire oublier, que ce soit dans les mains, sur les genoux ou même dans votre sac à dos.

La finesse de la tablette ne laisse que peu de place aux fioritures. Les boutons sont au nombre de deux, contrôle du volume ainsi que démarrage. Six haut-parleurs sont présents sur les tranches haute et basse, mais nous y reviendrons plus tard dans ce test. Enfin au dos viennent se placer des aimants qui permettent de venir poser une coque de protection faisant office de trépied ou encore un clavier. Deux accessoires vendus séparément. De quoi transformer la tablette en véritable ordinateur portable.

Une dalle Oled éclatante

Le cru 2024 de la MatePad Pro arbore une dalle OLED à la définition de 2 880 x 1 920 pixels, soit du 2,8 K d’après Huawei. Le ratio d’écran est, quant à lui, assez original puisqu’il est de 3:2 et le taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz. Un afficheur aux couleurs assez flatteuses par défaut, même si le tout penche généralement vers le bleu et est donc un peu froid. Pour remédier à ce “problème”, deux choix s’offrent à vous. Soit vous allez dans le paramètre gérant les températures de couleurs et sélectionnez l’option “chaude”, soit vous choisissez le paramètre “Tonalité naturelle”. Ce dernier est légèrement différent puisqu’il est censé mimer l’apparence naturelle du papier, en plus d’amener un ton plus chaud aux couleurs affichées. L’expérience visuelle est, de fait, plus agréable, notamment à forte luminosité. A ce propos, Huawei à indiqué que son écran pouvait monter jusqu’à 1000 nits, pour un confort optimal en toute circonstance. Ce confort de lecture est aussi facilité grâce à la certification Full Care Display 3.0 du TUV Rheinland. Dalle Oled oblige, le taux de contraste est quasiment infini, rendant le visionnage de vidéo plus qu’agréable. Vous pourrez ainsi profiter du meilleur de la dalle de 13,2 pouces, que ce soit pour travailler ou vous détendre.

En bonne tablette multifonctions, la MatePad Pro dispose d’un accessoire de choix, un stylet. Chez Huawei, ce dernier s’appelle M-Pen et il s’agit de la 3e génération qui fait son apparition. Un stylet complètement revu, qui ressemble à s’y méprendre à un crayon à papier et qui adopte, non pas la technologie Bluetooth, mais NearLink. Une technologie développée en partie par l’entreprise chinoise et annoncée pour la première fois en fin d’année 2023. Elle se veut 6 fois plus rapide que le Bluetooth, avec une latence maximale de 30 ms, consomme 60 fois moins et permet de stocker jusqu’à 10 fois plus de connexion. Des chiffres qui semblent merveilleux sur le papier, mais qui sont difficilement vérifiables dans la réalité, surtout lorsqu’il s’agit de mesurer le délai de connexion du stylet à la tablette.

Le M-Pen se connecte de manière relativement simple à la tablette puisqu’il suffit de le placer sur la partie droite de la tranche ou se trouve l’encoche. La MatePad Pro le détecte instantanément et il n’y a plus qu’à initier la connexion pour commencer à écrire ou dessiner. Pour recharger le stylet, il y a juste à le placer sur le même endroit que pour la première connexion. Un tel placement sur la tranche de la tablette reste, à ce jour, la meilleure intégration pour un stylet, contrairement au rangement au dos qui reste assez peu ergonomique. Ajoutons que le M-Pen est plus épais que la tablette, ce qui est assez marrant pour être souligné.

Comme dit plus haut, la MatePad Pro adopte six haut-parleurs. Force est de constater que qui peut le plus peut le mieux et cette tablette sait délivrer un son stéréo excellent, même à fort volume. Après l’iPad Pro, il s’agit peut-être de la meilleure tablette au niveau du rendu sonore. Musique, films, séries ou même jeux vidéo sauront se faire entendre à merveille. En revanche, il faudra compter seulement sur les haut-parleurs ou bien sur une paire d’écouteurs en USB-C puisque la prise mini-jack 3,5 mm n’existe pas ici.

HarmonyOS 4, simple et épurée

Depuis 2021, HarmonyOS a fait son apparition sur les tablettes du constructeur chinois. En étant libéré de manière forcée d’Android, Huawei a développé son propre OS, mais aura mis assez longtemps pour l’inclure dans des produits sortant sur notre marché. La MatePad Pro 13,2 est livrée avec la 4e version de HarmonyOS et vient ajouter des widgets ou encore une connectivité beaucoup plus rapide et intuitive entre les divers appareils de l’entreprise. Le volet de sécurité et de protection des données a également été renforcé en ayant accès aux divers paramètres des applications présentes au sein de votre tablette.

En bonne tablette conçue pour la productivité, vous aurez accès au multitâche ainsi qu’au multi fenêtre ou encore au split-screen. Avec l’aide du stylet, vous pouvez écrire par dessus votre écran, ce qui peut se révéler pratique avant d'effectuer une capture d’écran ou lors d’une présentation par exemple. A ce propos, notons que vous ne trouverez aucune application usant des Google Mobile Services, les fameux GMS. Ainsi, point de Play Store pour télécharger ses applications préférées. A la place, vous avez AppGallery, un store applicatif maison qui commence à bénéficier d’un catalogue assez large. Et quand l’application que vous recherchez n’est pas disponible, le magasin vous autorise à passer par l’APK. Si vous ressentez tout de même le besoin d’utiliser une application se basant sur les GMS, une solution existe et s’appelle Gbox. Il s’agit d’un installateur d’applications, téléchargeable au sein de l’AppGallery et qui vous permet donc d'utiliser des applications du géant Californien. Assez peu fonctionnelle il y a encore quelque temps, Gbox a été corrigée et améliorée et offre dorénavant une bonne stabilité.

Un processeur des plus capables

La nouvelle mouture de Huawei intègre la puce Kirin 9000S, une énième déclinaison du SoC Kirin 9000 qui équipe déjà de nombreux appareils du fabricant chinois. Un processeur qui n’est pas le plus récent, gravé en 7 nm alors que la concurrence adopte déjà le 4 voire le 3 nm. Il ne permet, en outre, pas de de proposer une connectivité cellulaire, qu’elle soit 4G ou 5G. Le Kirin 9000S est couplé à 12 Go de mémoire vive. Autant dire que face à sa concurrence directe, la petite puce ne fait pas le poids. Le Snapdragon 8 Gen 2 de la Tab S9 Ultra est loin devant sur le chemin des performances, mais cela ne veut pour autant pas dire que la MatePad Pro ne peut rien faire. C’est même tout le contraire puisqu’elle répond parfaitement. Aucun ralentissement n’est à déplorer, la tablette offrant une fluidité sans pareille. Un des avantages à avoir son propre OS, qui permet de bénéficier d’une bonne optimisation entre le logiciel et le matériel.

Sur les différents benchmarks, la tablette ne fait pas d’éclats, mais c’était à prévoir. Elle sait néanmoins tout faire tourner, même les soft les plus gourmands en ressources. Un mode performances est à disposition si jamais vous trouvez que votre tablette en manque légèrement, mais sachez que cela ne les augmente que très peu, au prix d’une baisse en autonomie.

Si jouer avec une tablette n’est pas forcément une prérogative, il est tout de même possible de s’adonner aux titres mobiles les plus joués comme Genshin Impact, Honkai: Star Rail ou encore The Legend of Neverland. Ces trois jeux, assez goinfres en ressources, tournent à pleine capacité, arrivant facilement à proposer 60, voire 120 images par secondes quand cela est possible. Même si avec un afficheur aussi grand, on préférera sûrement jouer au GamePass ou au PlayStation Now.

Grosse batterie et charge rapide

Qui dit grande tablette dit plus de place pour loger une grande batterie. Au vu de la finesse de la MatePad Pro 13,2, nous nous demandions s’il était possible de bénéficier d’une autonomie correcte. Après tout, l’appareil embarque un accumulateur de 10 100 mAh, qui n’est certes pas la plus grosse du marché, mais qui est des plus confortables. Après plusieurs tests sur l’application de benchmark PC Mark, nous avons relevé une autonomie moyenne de 12 heures. Une donnée un peu légère, mais qui reste amplement suffisante pour une telle tablette, dans la mesure où il s’agit d’un produit qui n’est pas autant utilisé qu’un smartphone au quotidien.

De toute façon, la MatePad Pro 13,2 est une véritable championne pour la recharge. En effet, là où Huawei annonce un 0 à 85% en 45 minutes seulement, nous avons relevé une vitesse de charge beaucoup plus rapide. Grâce au bloc d’une puissance de 88 W fourni, le 0 à 100 % s’est effectué en seulement 30 minutes ! Une charge ultra rapide, peut-être même la plus rapide du marché des tablettes.

Photos

La grande tablette de Huawei adopte deux modules photos, comme ses principales concurrentes. Nous trouvons ainsi un alignement composé d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels, avec un objectif ouvrant à f/1,8, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Inutile de préciser que la photo fait partie des critères les moins importants lorsque l’on cherche à faire l’acquisition d’une tablette. Toutefois, les constructeurs font de plus en plus attention à ce point en veillant à offrir un module principal d’assez bonne qualité. Le module ultra grand-angle est, quant à lui, encore assez peu présent sur ce type de produit, ce qui n’est pas une grande perte rassurez-vous.

Il faut reconnaître que le capteur grand-angle de cette MatePad Pro n’est pas mauvais. Les clichés sont de bonne facture, pour peu que vous ne soyez pas trop regardant ou que vous ne visionnez vos photos que sur la tablette. L’exposition est correcte, mais l’ensemble manque un peu de contraste et tend par moment à proposer une colorimétrie un peu trop dans les extrêmes. Le niveau de piqué est un peu faible, mais l’intervention du logiciel n’est pas aussi forte que ce que nous pouvons voir sur des tablettes d’entrée ou de milieu de gamme. Le lissage intervient de manière beaucoup plus agressive lors des images capturées de nuit.

Comme si cela ne suffisait pas, un mode nuit est présent sur la tablette. Les résultats ne sont pas aussi bons qu’avec un smartphone – et c’est normal -, le logiciel a tendance à offrir un ton beaucoup trop bleu à l’image lorsque la luminosité vient à manquer. Un rendu peu flatteur donc et qui ressemble quasiment à un cliché sur lequel nous aurions apposé un filtre de mauvais goût.

Huawei propose étrangement un zoom numérique x10 sur sa tablette. Autant vous dire qu’il est inutile de compter dessus puisque les résultats sont tout bonnement catastrophiques. De jour, le niveau de détails est assez pauvre et l’ensemble est entièrement lissé. De nuit, ce n’est même pas la peine d’essayer puisqu’on se retrouve avec un amas de bruit numérique.

Alors, on achète ?

C’est toujours un peu délicat de conseiller un produit Huawei, alors même qu'ils sont majoritairement bons, voire très bons – en tout cas sur le haut de gamme. La faute à la non présence de ces fameux GMS qui limitent grandement l’usage de l’appareil si nous sommes des habitués de l’écosystème Google. Fort heureusement, Huawei a su pallier ces manques avec son propre store applicatif, mais également grâce à une application magique (Gbox) qui permet d’installer et d’utiliser des applications utilisant des services de Google. Une épine dans le pied retirée à merveille et qui permet de se concentrer sur les qualités intrinsèques de la MatePad Pro 13,2. Comme son écran OLED, sa qualité de finition, son autonomie et sa recharge et surtout sa polyvalence en termes de productivité et de détente. La tablette est un produit complet et peut se targuer d’être une bonne alternative à la concurrence. Pour peu que vous n’ayez pas peur de mettre la main à la patte et de “bidouiller” légèrement.