Vision Pro : il conduit sa Tesla en portant le casque d’Apple, la police l’arrête

Alors que le Vision Pro vient tout juste d’être lancé, de nombreux utilisateurs ont déjà été aperçus portant de casque en public, et même en conduisant leurs voitures. Une situation qui peut s’avérer très dangereuse.

Le casque Vision Pro d'Apple vous plonge au choix dans une expérience immersive en réalité virtuelle, ou vous permet de rester ancré dans la réalité avec ses caméras qui filment le monde qui vous entoure. Cette fonctionnalité vous permet de vous déplacer avec ou de rester conscient de votre environnement, et cela a évidemment déjà donné de mauvaises idées aux premiers propriétaires.

Apple avertit les utilisateurs de ne pas utiliser le casque en conduisant, en faisant du vélo ou en utilisant des machines, car cela pourrait être dangereux et distrayant, mais certaines personnes semblent ignorer les avertissements d'Apple. C’est notamment le cas d’un conducteur de Tesla, qui a été aperçu au volant avec le Vision Pro.

Lire également – Vision Pro : ne perdez surtout pas le casque, Apple ne vous aidera pas à le retrouver avec Localiser

La Tesla conduit seule pendant qu’il utilise son casque Vision Pro

Une vidéo postée au cours du week-end a montré une personne portant le casque Vision Pro alors qu'elle est assise sur le siège du conducteur d'une Tesla Model Y. La personne affirme utiliser le mode voyage, qui lui permet d'utiliser certaines fonctions du casque, comme la navigation sur le web ou le visionnage de vidéos. Pour ne pas créer d’accidents, le conducteur annonce avoir activé le mode Full Self-Driving, la conduite entièrement autonome de Tesla.

Il s’agit évidemment d’un comportement très risqué et irresponsable, car le casque Vision Pro n'est pas conçu pour la conduite. Pour rappel, malgré les caméras qui vous transmettent un retour vidéo de votre environnement, le casque est doté d'un système d'affichage micro-OLED qui couvre les yeux de l'utilisateur, bloquant ainsi sa vision naturelle.

Le casque limite également le champ de vision de l'utilisateur, sa perception de la profondeur et sa vision périphérique, qui sont essentielles pour la conduite. Pire encore, le casque peut également provoquer un flou de mouvement, des reflets de lentilles et des éblouissements dus à la lumière du soleil.

Le FSD Beta a beau être un système intelligent et impressionnant, il ne remplace pas encore totalement un conducteur humain. Le système peut commettre des erreurs ou rencontrer des situations qu'il ne peut pas gérer, c’est pourquoi Tesla impose encore aux conducteurs d’être attentifs et de garder leurs mains près du volant. Il n’est pas rare qu’un conducteur doive intervenir et reprendre le contrôle du véhicule. Heureusement pour les autres conducteurs, la police est vite intervenue.