Nouvelle baisse de prix exceptionnelle pour le PC portable MSI Creator M16 !

MSI frappe un nouveau coup pour les French Days et propose le PC portable Creator M16 A11UC-850FR à moins de 1200€ ! Découvrez les détails de l’offre dans cet article.

MSI dépasse les limites des promotions chaque jour depuis le début des French Days. Aujourd’hui, le constructeur va encore plus loin et propose le Creator M16 A11UC-850FR à prix cassé !

Rendez-vous vite chez Cdiscount pour profiter du PC avec 500€ de réduction. Il vous coûte ainsi seulement 1199,99€ au lieu de 1699,99€. Attention, l’offre est à durée limitée et il serait dommage de rater l’occasion de profiter d’un tel PC portable pour moins de 1200€.

Le MSI Creator M16 : un bijou de technologie qui s’adapte à toutes les activités

Si toutes les plus belles œuvres d’art sont le fruit d’une conception précise et d’un savoir-faire de qualité, alors tout ce que vous ferez avec le Creator M16 sera digne d’un musée. Dédié aux personnes créatives, ce PC portable propose en effet tout ce dont a besoin un artiste.

Côté performances, il intègre un processeur Intel Core i7 de 11ème génération avec 8 cœurs. Il propose ainsi 40% de performances en plus et une taille cache L3 2 fois plus grand. Il est aussi doté de la carte graphique GeForce RTX 3050, le tout optimisé par la nouvelle architecture Ampere NVIDIA RTX.

Son écran reprend le nombre d’or et propose un format d’affichage 16:10 pour un angle de visualisation 11% plus large qu’avec un écran classique en 16:9. Son châssis s’ouvre à 180° avec des bords d’écran ultrafins pour une zone d’affichage encore plus grande.

Très élégant, le Creator M16 est adapté pour vos déplacements et votre travail. Il est très léger et propose un design fin grâce à son châssis d’aluminium.

Très polyvalent, il peut supporter toutes vos activités et vous propose une fluidité sans pareil et une faible latence pour vos jeux et vos vidéos en streaming. Vous pouvez l’utiliser pendant plusieurs heures notamment grâce à la technologie de refroidissement révolutionnaire Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs et 4 caloducs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.