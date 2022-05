Grosse baisse de prix sur le PC portable Lenovo Legion 5 avec RTX 3060 pour les French Days

Le PC portable gamer Lenovo Legion 5 fait l'objet d'une belle réduction sur Cdiscount pour les French Days. Si vous recherchez un PC portable gamer d'un processeur et une carte graphique performante, ce modèle pourrait vous convenir.

En cette période de French Days, les bons plans sur le rayon de l'informatique sont nombreux. Comme cette promotion sur le PC portable gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H intégrant un processeur AMD Ryzen 5 5800H. Vendu habituellement au tarif de 1699 €, son prix est en baisse à 1299 € en ce moment. De quoi réaliser une économie de 400 €.

Pour ce prix, vous avez une machine taillée pour du gaming Full HD dans les meilleures conditions. Le PC est équipé d'un écran IPS de 15,6 pouces en définition en Full HD, avec une fréquence de rafraichissement allant jusqu'à 165 Hz. Le processeur est cadencé à 3,3 GHz de base, avec un Turbo grimpant à 4,4 GHz. Le CPU est accompagné d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060.

Ce PC portable gamer dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go et d'un stockage SSD de 512 Go. Sa batterie lui permettant de fonctionner jusqu'à 9 heures en une charge. Enfin, la partie connectique est composée d'un port USB 3.2 Gen 1, de 3 ports USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB-C 3.2 Gen 2, d'un port HDMI, d'un port LAN et d'une prise combo casque/microphone.