Profitez de -150€ sur un PC Asus Zenbook Duo avec double écran tactile

Pendant les French Days, l’enseigne Rue du Commerce a décidé de vous gâter et vous propose une sélection d’ordinateurs portables à prix mini. Parmi eux, on trouve un Asus Zenbook Duo avec un double écran tactile à prix cassé ! Retrouvez cette offre et bien d’autres encore ci-dessous.

Notre sélection Asus chez Rue du Commerce

Pour célébrer les French Days, de nombreuses enseignes cassent les prix sur une multitude de produits et Rue du Commerce ne fait pas exception. Pour l’occasion, le site de vente en ligne s’est notamment concentré sur les PC portables et vous propose une large sélection de modèles à prix réduit.

Parmi toutes les offres, on a trouvé une véritable pépite : l’Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T avec 150€ de réduction ! Vous pouvez ainsi vous procurer l’ordinateur portable pour seulement 699,99€ au lieu de 849,99€. Difficile de faire mieux, surtout pour un PC avec un double écran tactile de 14” Full HD et 512Go de stockage SSD.

L’Asus Zenbook Duo : un PC performant avec un écran secondaire tactile

Si l’on a sélectionné cette offre parmi les dizaines et les dizaines d’offres présentes sur le site de Rue du Commerce, c’est parce que cet ordinateur portable à tout d’un “must have”. Son écran secondaire Asus ScreenPad Plus est coordonné avec l’écran principal et vous aide à stimuler votre productivité et votre créativité.

Pour encore plus de confort dans votre travail, il est doté de charnières Ergolift et vous propose des performances exceptionnelles. Il est en effet doté d’un processeur Intel Core i5-10210U avec 8Go de RAM et 512Go de stockage SSD M.2 PCIe. Ce processeur multi-coeurs permet au PC de prendre en charge toutes vos applications sur l’écran d’accueil, mais aussi sur le ScreenPad Plus. Vous travaillez ainsi en toute fluidité.

Côté design, le Zenbook Duo propose un écran Full HD NanoEdge sans bordure. Vous profitez ainsi d’un espace d’affichage encore plus grand et vous évitez les interférences. Le ratio écran/corps est de 90%.

Autre avantage de taille, et loin d’être des moindres, le PC portable propose un système audio avec 4 haut-parleurs pour lequel l’équipe Asus Golden Ear a travaillé avec des experts de Harman Kardon. Le son est puissant et sans distorsion grâce à une fusion unique de matériau haut de gamme et d’une technologie d’amplificateur.

Une chose est sûre : à moins de 700€, vous trouverez difficilement mieux que le Zenbook Duo UX481FA-HJU39T.

7 Vivobook à prix cassé également chez Rue du Commerce

Rue du Commerce ne s’est pas arrêté là et vous propose une grande quantité d’autres bons plans pendant les French Days. Toujours au rayon des ordinateurs portables, nous avons trouvé 7 modèles d’Asus Vivobook à prix tout petit.

On trouve par exemple le Vivobook R415EA-EK1155W à seulement 449,99€ au lieu de 549,99€. Le PC d’entrée de gamme propose un écran de 14” FHD avec 220 Nits, ainsi qu’un processeur Intel Core i3-1115G4, une carte graphique Intel Graphics UHD, 8Go de RAM, 256Go de stockage SSD et Windows 11.

Rue du Commerce propose aussi le Vivobook R515EA-BQ946T à seulement 499,99€ au lieu de 599,99€. Il propose un écran 15” FHD avec un processeur Intel Core i3-1115G4, 512Go de stockage SSD, 8Go de RAM, une carte Intel UHD Graphics et Windows 10.

Vous pouvez aussi vous procurer le Vivobook S515JA-BQ2336W pour seulement 799,99€ contre 999,99€. Il propose un écran 15” FHD avec un processeur Intel Core i7-1065G7, 1 To de stockage SSD, 16Go de RAM, une carte Intel Iris Plus et Windows 11.

L’enseigne propose aussi une offre sur le Vivobook Pro 15 OLED S3500PA-L1058T. A seulement 799,99€ au lieu de 894,99€ (avec le code OLED100), il propose un écran de 15” OLED FHD avec 400 Nits, un processeur Intel Core i5-11300H, 512Go de stockage SSD, 8Go de RAM, une carte Intel Iris Xe et Windows 10.

Toujours pendant les French Days, vous pouvez profiter du Vivobook Pro 14 OLED S3400QA-KM031T pour seulement 899,99€ au lieu de 1199,99€ (avec le code OLED100). Il propose un écran 14” OLED avec 400 Nits et une fréquence d’affichage de 90Hz, ainsi qu’un processeur AMD Ryzen 7 de 5800H, 512Go de stockage SSD, une carte AMD Radeon Graphics et Windows 10.

Le Vivobook 15” OLED S533UA-L1216T est quant à lui à seulement 699,99€ au lieu de 799,99€ (avec le code OLED100). Il propose un écran de 15” OLED FHD avec 400 Nits, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 512Go de stockage SSD, 8Go de RAM, une carte graphique Radeon Graphics et Windows 10.

Enfin, la dernière offre de notre sélection est le Vivobook OLED S533EA-L12433W à seulement 899,99€ au lieu de 999,99€ (avec le code OLED100). Il propose un écran de 15” FHD avec un processeur Intel Core i7-1165G7, 16Go de RAM, 512Go de stockage SSD et Windows 11.

Pour profiter de l’une de ces offres, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Rue du Commerce pour profiter des French Days.

Toutes les offres Asus chez Rue du Commerce

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.