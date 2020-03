Nouveautés Netflix avril 2020 : les séries et films à regarder

Place aux nouveautés Netflix du mois d’avril 2020 ! Chaque mois, la rédaction de Phonandroid vous dévoile les nouvelles séries et films proposés dans le catalogue Netflix. Avec l’épidémie de coronavirus et le confinement qui s’impose, voici au moins quelques idées pour vos soirées TV !

Retrouvez chaque mois une sélection des tous derniers ajouts au catalogue Netflix. Si vous en quête de quelque chose de bien précis, servez-vous des codes secrets permettant d’accéder aux catégories Netflix. Si vous en quête de quelque chose de bien précis, servez-vous des codes secrets permettant d’accéder aux catégories Netflix. Notez que des films et des séries disparaissent chaque mois du catalogue Netflix pour des raisons de droits de diffusion. Enfin si vous avez déjà fait le tour des oeuvres disponibles sur Netflix, on vous invite à jeter un oeil au catalogue Amazon Prime Video.

♥️Le coup de coeur de la rédaction

La Casa de Papel saison 4 – dès le 3 avril

La Casa de Papel revient pour une quatrième saison. Cette téléséerie espagnole réalisée par Álex Pina connaît un succès fou depuis ses premières diffusions. L’intrigue suit l’histoire d’un personnage trouble que tout le monde appelle Professeur (El Profesor) qui devient le cerveau d’un des meilleurs casses jamais réalisés avec l’aide de 8 des pires malfaiteurs espagnols.L’objectif ? Infiltrer la Banque d’Espagne et imprimer des milliards d’euros en petites coupures sur une dizaine de jours, sans faire la moindre victime. Dans cette saison 4, le plan du Professeur est désormais connu et l’équipe doit composer avec des ennemis à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque.

Les meilleures séries Netflix d’avril 2020

La Casa de Los Flores saison 3 – 23 avril

Cette comédie suit les aventures d’une patriarche fortunée forcée de maintenir une apparence de perfection après que la maitresse de son mari a exposé ses secrets les plus troublants. Le synopsis de cette saison 4 : « voyons si la vie a pitié de cette famille »… Tout un programme !

After Life saison 2 – 24 avril

Créé par Ricky Gervais cette série suit l’histoire de Tony et sa vie un peu trop parfaite. Lorsque sa femme, Lisa, meurt subitement, sa vie change, forcément. Cette comédie explore le sujet grave de la mort avec un humour décapant.

The Last Kingdom saison 4 – 26 avril

The Last Kingdom est une magnifique série basée sur les best-seller de Bernard Cornwell.

Séries ajoutées au catalogue Netflix

La Casa de Papel saison 4 – 3 avril

Terrace House : Tokyo 2019-2020 Partie 3 – 7 avril

Brews Brothers – 10 avril

Outer Banks – 15 avril

Fary : Hexagone Partie 2 – 16 avril

Fauda Partie 3 – 16 avril

Drôle de planète – 22 avril

La Casa de Los Flores saison 3 – 23 avril

After Life saison 2 – 24 avril

The Last Kingdom saison 4 – 26 avril

Mes Premières Fois – 27 avril

Trois mètres au dessus du sol – 29 avril

The Circle Game – date en avril communiquée prochainement

Les meilleurs films Netflix d’avril 2020

La Casa de Papel : le phénomène – 3 avril

Comment et pourquoi La Casa de Papel est-il devenu le phénomène que l’on connait ? Netflix revient dans un documentaire sur les ressorts de cette série événement en amont du coup d’envoi de la saison 4.

Films ajoutés au catalogue de Netflix

Coffee & Kareem – 3 avril

Le catcheur masqué – 10 avril

Tigertrail – 10 avril

Love, Wedding, Repeat – 10 avril

La terre et le sang – 17 avril

La folie des hauteurs – 17 avril

Sergio – 17 avril

The Willoughbys – 22 avril

Le fléau de Breslau – 22 avril

Le silence du marais – 22 avril

Tyler Rake – 24 avril

Mensonges et Trahisons – 30 avril

Les meilleurs documentaires Netflix d’avril 2020

Une dose de scandale – 1er avril

Dans ce documentaire, plongez dans les rouages de la police scientifique avec cette affaire impliquant deux chimistes qui ont sciemment détourné le cours de la justice pour des milliers de détenus au bénéfice des autorités et d’avocats>

Documentaires ajoutés au catalogue de Netflix

Une dose de scandale – 1er avril

Preuves d’innocence – 15 avril

Cricus of Books – 22 avril

Coupable et victime : l’histoire de Cyntoia Brown – 29 avril

A Secret Love – 29 avril

Arashi’s Diary – Voyage épisodes 8 et 9 – date en avril communiquée prochainement

Les meilleurs dessins animés sur Netflix en avril 2020

Ghost In The Shell : SAC_2045 – 23 avril

On est en 2045 et le monde est entré dans une guerre systématique dite « Guerre renouvelable ». Engagés comme mercenaires, les anciens membres de l’unité d’élite japonaise Section 9 doivent affronter l’avènement de « Post-humain », un être avec une intelligence et des capacités physiques redoutables. Si vous êtes fan de tout ce qui tourne autour de cette franchise cyberpunk, il y a fort à parier que vous adorerez.

Dessins animés ajoutés au catalogue Netflix

Starbeam – 6 avril

The Big Show Show – 6 avril

Hi Score Girl saison 2 – 9 avril

Les mômes de l’apocalypse : volume 2 – 17 avril

Ghost In The Shell : SAC_2045 – 23 avril

Salut Ninja saison 2 – 24 avril

Drifting Dragons – 30 avril

On espère que cette sélection de séries et de films vous aidera à occuper vos soirées et vos week-ends. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

