Facebook change de nom et devient Meta

La rumeur disait vrai : Facebook change de nom. À compter d'aujourd'hui, Facebook devient META. Mais ne vous y trompez pas. Seule “l'entreprise” Facebook opte pour une nouvelle dénomination. Le réseau social conserve quant à lui le nom qu'on lui connaît depuis 2004.

L'information a fuité il y a un peu plus d'une semaine : Facebook doit changer de nom et opte pour une nouvelle dénomination. Il faudra désormais appeler l'entreprise “Meta“. Facebook, qui joue à fond la carte du “metaverse” depuis quelque temps, s'est donc largement inspiré de ce mot pour renommer son entreprise. En revanche, le réseau social conserve bien sa dénomination.

Facebook devient Meta : qu'est-ce qui change ?

Le réseau social Facebook, qui revendique plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, a annoncé la couleur il y a quelques semaines. Facebook devient une “entreprise métaversée”. Comprenez ainsi que la firme ne veut pas se cantonner aux réseaux sociaux ou aux outils de messagerie instantanée. Certes, l'entreprise compte différentes cordes à son arc, comme son casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest qui permet désormais de jouer sans fil sur PC, ou encore le Portal TV, une caméra connectée qui permet de dialoguer avec ses amis sur son téléviseur. Mais ce n'était pas assez et la firme compte aller encore plus loin.

Il lui fallait donc un nom à la hauteur de ses ambitions. Et quoi de plus naturel pour Facebook que de se rebaptiser Meta, afin de s'approcher de son fameux “metaverse”. C'est en effet le nom dévoilé par Mark Zuckerberg au terme d'un événement en ligne de 1h20, durant lequel le PDG et fondateur de l'entreprise a mis à l'accent sur la réalité virtuelle. Jeux vidéo, réseaux sociaux, monde de l'entreprise, de la santé, habitat… Tout est y passé. Mark Zuckerberg ambitionne de placer la VR au coeur même de tous ses projets. De quoi mettre en place tout un “ensemble d'univers connectés”. Au passage, l'entreprise adopte un tout nouveau logo, similaire à celui du symbole infini.

Mais au fait, pourquoi l'entreprise Facebook s'appelle-t-elle désormais Meta ? Meta pour “au-delà”, explique Mark Zuckerberg. Selon lui, l'avenir des utilisateurs se jouera dans différents lieux, qu'ils pourront visiter à leur gré en se “téléportant”, que ce soit à l'aide de leur avatar ou de leur image réelle reconstituée en 3 dimensions. Les utilisateurs auront ainsi la possibilité d'assister à un concert réel, mais sans réellement bouger de chez soi, s'entretenir autour d'une table avec des amis à l'autre bout du monde, etc.

Ce qui ne change pas chez Facebook

Si l'entité Facebook change de nom et opte donc pour Meta, l'entreprise garde néanmoins toutes ses marques. Ainsi, le réseau social créé il y a déjà 17 ans conserve beau et bien son nom. Facebook continuera à s'appeler Facebook. Même chose pour le reste des services et applications détenus par l'entreprise de Mark Zuckerberg : Instagram et WhatsApp conservent leur dénomination.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Google, dont la maison mère est baptisée Alphabet depuis 2015. Mais six ans plus tard, qui parle réellement d'Alphabet pour désigner l'entreprise ?