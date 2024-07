Nothing voit grand : en plus d’annoncer le Phone 2a Plus, le constructeur parle déjà du très attendu Nothing Phone 3

Nothing vient de lancer un tout nouveau smartphone, nommé Phone (2a) Plus, mais prépare déjà la suite en annonçant en avance la date de sortie de son prochain modèle phare.

Au début de l’année, on testait le Nothing Phone (2a), le smartphone le plus abordable du fabricant britannique à ce jour. La marque de Carl Pei vient finalement de lever le voile sur une version légèrement modifée de ce smartphone, nommé Phone (2a) Plus.

Contrairement à ce que son nom laisse penser, il ne s’agit pas d’une version plus grande que le modèle d’origine. Il s’agit plutôt ici du même appareil, mais avec une fiche technique un peu améliorée. Au total, on dénombre cinq changements importants : le processeur, la photo, le design, la recharge rapide et le prix.

Quelle fiche technique pour le Nothing Phone (2a) Plus ?

Le Nothing Phone (2a) Plus reprend une grande partie de la fiche technique du Nothing Phone (2a), mais arrive cette fois-ci avec un nouveau processeur, le MediaTek Dimensity 7350. Ce dernier promettrait d’être environ 10 % plus rapide que le Dimensity 7200, et jusqu’à 30% pour la partie graphique.

Nothing a également profité de ce nouveau modèle pour améliorer la partie photo. Les capteurs arrière de 50 MP et 50 MP sont inchangés, mais l’appareil profite d’un nouveau capteur selfie de 50 MP, le Samsung JN1. Il s’agit habituellement d’un capteur réservé à l’arrière des smartphones, donc il promet de prendre de bons selfies par rapport à la concurrence.

Citons aussi la recharge rapide filaire, qui passe à 50W contre 45W précédemment, et un design tout argenté que vous adorerez ou détesterez. Sinon, on retrouve toujours un écran de 6,7 pouces AMOLED 120 Hz, et une batterie de 5000 mAh. À cause de ces quelques changements, le Nothing Phone (2a) Plus est commercialisé à 50 dollars de plus que son prédécesseur, soit 399 dollars. Mais son prix français n’est pas encore connu.

Alors que Nothing vient à peine de le lancer, la marque a déjà mentionné ce qui nous attend pour l’année prochaine. Le prochain smartphone de la société devrait être le Nothing Phone (3), et on a désormais la confirmation que celui-ci arrivera bien en 2025.