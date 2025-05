Besoin d'un smartphone 5G abordable en termes de prix ? Optez pour le Nothing Phone (2) qui passe sous la barre des 260 euros grâce à un code promo. Attention ! L'offre ne dure que quelques heures.

Après le Nothing Phone (3a) à prix cassé, c'est au tour d'un autre smartphone de la marque britannique de faire l'objet d'une offre promotionnelle très intéressante. Jusqu'à ce soir, sur le site Rakuten, le Nothing Phone (2) proposé dans un coloris gris foncé est au prix exact de 257 euros au lieu de 272 euros depuis la boutique française Darty. En sachant que le prix de départ était de 679 euros à la sortie du produit, vous faites donc ici une bonne affaire.

Pour information, la réduction de 15 euros se fait grâce au coupon RAKUTEN15 qui doit être mentionné manuellement lors de l'étape de la commande. D'ailleurs, cette commande permet aux membres du ClubR Rakuten de gagner 1028 Rakuten Points, soit l'équivalent de 10,28 euros de réduction sur leur prochain achat effectué sur le site e-commerce.

Avant l'arrivée du Phone (3), le Nothing Phone (2) devient moins cher

Annoncé par Nothing il y a près de deux ans, le futur prédécesseur du Phone (3) est un smartphone qui possède un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 394 ppi.

Doté du design Glyph à base de LEDs, le Nothing Phone (2) lié à l'offre Rakuten dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et d'un espace de stockage de 128 Go. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android avec une interface Nothing OS et est alimenté par une batterie de 4700 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W.

Concernant la partie APN, on peut trouver un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, un capteur ultra grand angle Samsung JN1 de 50 MP et un capteur frontal Sony IMX615 de 32 MP conçu pour les selfies. Pour terminer, la connectivité inclut notamment la norme Wi-Fi 6 (ax), le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port USB Type-C et le GPS.