Nothing Phone (3a) : Amazon propose le smartphone à prix cassé grâce à une vente flash

Quelques semaines seulement après son lancement, le Phone (3a) est déjà proposé à prix cassé chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le dernier smartphone de Nothing bénéficie d'une remise non négligeable de près de 15 %.

C'est dans le cadre d'une vente flash courant jusqu'au 15 juin prochain qu'Amazon effectue une offre promotionnelle sur le Phone (3a). Disponible dans un coloris noir, le smartphone Nothing passe de 349 euros à 299 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le téléphone bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Officialisé par Nothing au début du mois de mars 2025, le Phone 3a lié à l'offre Amazon embarque un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2392 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une densité de 387 ppi et une luminosité de 1300 nits. Le smartphone du constructeur britannique dispose également d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 50W et du système Android 15 associé à une surcouche Nothing OS.

De son côté, l'APN du smartphone comprend un triple capteur principal de 50 MP (grand angle, f/1.88) + 50 MP (téléobjectif, f/2.0) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) et une caméra frontale de 32 MP (grand angle, f/2.2). Quant à la connectivité, celle-ci est composée de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, de l'USB-C, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Nothing Phone (3a).