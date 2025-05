Nothing révèle le prix de son prochain smartphone et c’est loin d’être 3 fois rien

Carl Pei, le patron de Nothing, dévoile des infos sur le prix officiel du prochain Nothing Phone 3. Avec un tarif, qui, sans surprise, laisse le modèle antérieur dans le rétroviseur. Le dirigeant souhaite réussir à monter en gamme sa ligne de smartphones – dans l'espoir de s'établir dans le segment Premium.

Carl Pei donne des nouvelles du Nothing Phone 3 qui semble en approche rapide. Le PDG distille ainsi des détails sur le prix du nouveau modèle, qui était déjà pressenti depuis quelques temps comme nettement plus salé que celui de la génération précédente. Et… le scénario de la fin des Nothing Phone abordables se confirme, sans trop de surprise.

Il faut dire que le co-fondateur de Nothing, Akis Evangelidis avait déjà dit sur 𝕏 que le Nothing Phone 3 serait le premier vrai flagship de la marque. Alors même que Nothing s'était jusqu'ici plutôt positionné dans le haut de gamme. Dans une vidéo sur la chaîne YouTube Android officielle, Carl Pei confirme que le Nothing Phone 3 sera vendu “autour de 800 euros”. Ce qui devrait se traduire, au passage, par un tarif de 1 063 $ aux États-Unis après conversion et droits de douane.

Le Nothing Phone 3 n'aura plus rien à voir avec un smartphone milieu de gamme

Pour mieux faire passer la pilule, Carl Pei donne quelques détails sur ce à quoi les utilisateurs pourront s'attendre sur ce modèle. Dans les grandes lignes, il est question de matériaux haut de gamme, d'un saut majeur en termes de performance, et d'améliorations logicielles à tous les étages pour délivrer une meilleure expérience générale, avec une implémentation profonde de l'IA.

Il révèle également la fenêtre de lancement de l'appareil, qui devrait selon ses dires arriver sur le marché “dans le courant de l'été”. La marque devrait dans l'intervalle révéler de plus en plus de détails sur le Nothing Phone 3, comme elle a eu coutume de le faire dans l'ère de pré-lancement des générations précédentes.

Pour rappel, le Nothing Phone 2 avait été lancé le 21 juillet 2023 avec un prix de départ à 679 €, soit 121 € de différence. Une somme certes significative, mais qui peut potentiellement s'effacer aux yeux des clients si Nothing propose en échange de vraies caractéristiques Premium.