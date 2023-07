Nothing Ear stick : le prix des écouteurs sans fil chute pendant les soldes, vite !

La marque anglaise Nothing a l'habitude de nous surprendre avec ses produits innovants au look très reconnaissable. C’est toujours le cas avec ses écouteurs Nothing Ear stick et leur boitier très original qui se démarque complètement de la concurrence. Cerise sur le gâteau, ces écouteurs sont actuellement bradés à seulement 65,12 euros, soit -45% sur son prix de départ !

Dans le monde des écouteurs sans fil, beaucoup de marques ont fait le choix de la simplicité en reprenant quasiment à l’identique le design des modèles les plus connus : les AirPods. Mais la marque Nothing a voulu faire exactement le contraire en proposant des écouteurs semi transparents. Après le succès des Ear (1), Nothing a voulu continuer de surprendre en sortant une version “Stick”. Ce modèle est normalement en vente à 119 euros mais Amazon propose une réduction impressionnante de 45% durant les soldes. Cela vous permet de baisser le prix à seulement 65,64 euros.

Nothing avait marqué les esprits en sortant les Ear (1) , à la fois pour le boitier mais aussi pour les écouteurs. Pour cette version “Stick”, on retrouve le même aspect transparent mais dans un format plus proche d’un rouge à lèvre que d’un boitier d’écouteurs traditionnel. Le tube extérieur pivote pour vous donner accès aux écouteurs. C’est à la fois astucieux et original.

Les écouteurs en eux-mêmes sont semi-intra. Ils n’ont donc pas d’embouts en silicone. Ce sont des modèles moins avancés techniquement que les Ear (1) et les Ear (2) car ils n’ont pas de réduction active du bruit. Ils sont avant tout conçus pour être confortables avec un poids plume de 4,4 g. Côté autonomie, on profitera de sept heures d’écoute avec les écouteurs seuls et 29 heures avec le boitier. Certifié IP54, ils sont donc résistants à la poussière et à l’eau.

