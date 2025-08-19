Un abonnement Xbox Game Pass moins cher pourrait arriver, avec cette limitation

Xbox est satisfait de l'intérêt des joueurs envers son service de cloud gaming. La marque veut rendre cette fonction, actuellement exclusive au Game Pass Ultimate, plus abordable. Un nouvel abonnement Game Pass moins cher pour jouer dans le cloud pourrait voir le jour.

Microsoft a publié un nouvel épisode de son émission Xbox Podcast. Celui-ci était particulièrement attendu, alors que la marque est en train de bouleverser sa stratégie gaming depuis de nombreux mois, entre sortie de ses jeux first party sur PS5, emphase sur la fonctionnalité Play Anywhere et intégration des stores PC tiers à son écosystème. Nous n'avons, sans surprise, pas eu toutes les réponses qu'on aurait aimé avoir, mais nous en avons appris un peu plus sur l'avenir de Xbox.

Jason Beaumont, cadre de Xbox, a notamment évoqué le service Xbox Cloud Gaming, qui permet de jouer sur n'importe quel écran par streaming. “Nous constatons notamment que de nombreux joueurs utilisent le Xbox Game Pass Ultimate pour accéder au cloud, que ce soit comme moyen principal ou comme moyen supplémentaire de jouer en déplacement. Je pense que pour nous, cela ouvre la voie à une solution plus abordable et plus accessible à davantage de joueurs, qu'il s'agisse de nouvelles régions ou de nouvelles façons d'accéder au cloud”, a-t-il déclaré.

Le Xbox Cloud Gaming accessible hors Game Pass Ultimate ?

D'après Windows Central, il faut s'attendre à ce que Xbox lance un nouvel abonnement Game Pass, qui permettrait aux joueurs de lancer uniquement des jeux via le cloud. Il serait plus abordable que le Game Pass Ultimate, aujourd'hui indispensable pour accéder au Xbox Cloud Gaming, mais empêcherait d'installer les jeux sur une console ou un PC pour jouer en local. Une autre solution serait que le Xbox Game Pass standard pourrait aussi accueillir la fonction de stream.

Jason Beaumont explique que Xbox travaille à l'ajout de nouveaux serveurs pour répondre à la demande croissante de cloud gaming. Il est aussi prévu d'étendre l'accessibilité au Xbox Cloud Gaming à de nouveaux pays, alors qu'il est disponible depuis 2019 aux États-Unis et depuis 2020 en France.

Il insiste aussi sur la croissance du Xbox Play Anywhere, pilier de la nouvelle stratégie de l'éditeur. “Les titres compatibles avec le Xbox Play Anywhere sont plus joués, car ils sont disponibles sur un plus grand nombre d'écrans”, fait-il savoir. On peut s'attendre à ce que de plus en plus de titres soient supportés à l'avenir.