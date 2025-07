L’application Xbox fait peau neuve en juillet avec des fonctionnalités inédites pour les joueurs PC

Ce mois-ci, la mise à jour Xbox apporte des fonctionnalités majeures qui font la part belle à l’application Xbox PC, au Cloud Gaming et au streaming de vos jeux sur PC. Mais ce n’est pas tout, Xbox vous propose de rester davantage connecté à vos jeux et à votre progression.

Comme tous les mois, l’équipe Xbox de Microsoft propose des mises à jour afin d’améliorer l’écosystème de la marque, ainsi que l’expérience des joueurs. Ce mois de juillet, Xbox vous offre de nouvelles fonctionnalités qui visent à rendre l’expérience de jeu plus riche et davantage flexible, qu’importe d’où vous jouiez.

Ainsi, que vous souhaitiez streamer vos jeux consoles même sur PC, accéder à tous vos jeux jouables en cloud depuis un même endroit, ou suivre votre progression plus facilement, voici les de nouveautés lancées en juillet à ne pas manquer.

Xbox mise tout sur l'application PC Xbox

Pour la mise à jour de juillet, Xbox semble avoir misé sur la flexibilité, permettant à chaque joueuse et chaque joueur de pouvoir bénéficier d’une expérience de gaming adaptée à ses préférences. Plusieurs nouveautés concernent l'application PC Xbox. Les membres du Game Pass Ultimate ayant accès à la version bêta du Cloud Gaming peuvent désormais jouer sur PC à plus de 250 jeux compatibles – à condition qu'ils les possèdent –, directement depuis l’application Xbox PC grâce à la fonctionnalité Diffusez vos propres jeux. Parmi les nouveaux jeux ajoutés, on recense les jeux LEGO, les Assassin’s Creed ou encore la série Saints Row ; tandis que RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, Tetris Effect: Connected et bien d’autres devraient rejoindre la collection.

Quant aux membres Xbox Insiders abonnés au Game Pass Ultimate, ils peuvent désormais accéder à tous les jeux jouables en cloud depuis un même endroit : « Ma Bibliothèque »dans l’application PC Xbox. Cela comprend les jeux uniquement disponibles sur console, allant de la Xbox d’origine jusqu’à la Series X/S. Et avec sa mise à jour, Xbox introduit un historique de jeux multiplateformes permettant aux gamers de reprendre leurs dernières sessions, sur PC ou console. Autre fonctionnalité pour l’application PC annoncée : « Récompenses », qui permet aux joueurs de suivre leur progression et obtenir leurs bonus décrochés en jouant plus facilement. Pour le moment, elle est en cours de déploiement seulement dans certains marchés, et pour les joueurs de plus de 18 ans.

Lire également – La nouvelle Xbox portable arrive bientôt : prix, puissance, design, tout savoir sur l’Asus ROG Xbox Ally

Pour les plus nostalgiques (et vous êtes apparemment plus d’un million), Microsoft enrichit également la collection Retro Classics, le fruit d’un partenariat entre Xbox et Antstream Arcade, de 7 nouveaux titres : Caesar, Conquests of Camelot: The Search for the Grail, Gabriel Knight: Sins of the Fathers, Hard Head, Okie Dokie, Skate Boardin’, et Skeleton+. Et ce n’est qu’un début : à terme, la collection devrait comporter plus de 100 titres. Xbox ajoute aussi à la liste des jeux avec prise en charge de la souris et du clavier Police Simulator: Patrol Officers ; tandis que South of Midnight bénéficie maintenant du support pour les commandes tactiles. Enfin, des balises d’accessibilité « Accessible Games Initiative » font leur apparition dans l’écosystème Xbox, pour aider les joueurs à repérer facilement si un jeu est adapté à leurs besoins spécifiques.