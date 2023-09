Nissan fait une croix sur les voitures thermiques en Europe

Conforme à son objectif de devenir une marque 100% électrique, Nissan vient d'annoncer qu'il ne lancera plus de modèles thermiques à partir de maintenant en Europe. La gamme du constructeur sera donc uniquement électrique. Un crossover compact ouvrira le bal en 2024.

A l'image de Volvo qui vient d'annoncer la fin de la production de voitures diesel dès 2024, c'est au tour de Nissan de s'engager en faveur de la motorisation électrique. A l'occasion des 20 ans du studio de design de Londres, le grand patron de la marque Makoto Uchida a fait une déclaration importante.

A partir de ce 25 septembre 2023, tous les nouveaux modèles lancés par Nissan en Europe seront exclusivement électriques. Attention, cela ne va pas dire pour autant que l'entreprise cesse dans l'immédiat la vente de ses voitures thermiques existantes. Non, les Nissan Juke, Qashqai et X-Trail resteront au catalogue jusqu'à la fin de leur carrière respective.

Les nouveaux modèles Nissan seront uniquement électriques en Europe

En revanche, il ne faudra plus s'attendre à voir des modèles thermiques inédits sur le Vieux Continent. “La VE est une solution de mobilité ultime. Plus d'un million de clients ont déjà rejoint notre voyage et ont découvert le plaisir d'un véhicule électrique Nissan, et il n'y a plus de retour en arrière maintenant”, a assuré le président de Nissan.

Il ajoute : “Les véhicules électriques alimentés par des énergies renouvelables sont essentiels pour atteindre la neutralité carbone, ce qui est au coeur de notre vision Ambition 2030. Nissan passera au tout électrique d'ici 2030 en Europe – nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et la planète”.

Nous savons déjà que Nissan compte lancer dès 2024 un nouveau crossover compact électrique. Produit au Royaume-Uni, il reposera sur la plateforme CMF-EV. Ensuite, la marque introduira une nouvelle citadine électrique. Pensée comme la successeuse directe de la Micra, elle sera fabriquée par Renault aux côtés de la réédition wattée de la R5.

A l'échelle mondiale et dans le cadre de son programme Ambition 2030, Nissan a d'ores et déjà prévu de lancer 27 véhicules électriques, dont 19 100% électriques, d'ici 2030. Au cours de cette période, le constructeur souhaite également lancer sa nouvelle technologie de batterie sans cobalt. Grâce à cette innovation, il espère réduire le coût des batteries de 65 % d'ici l'exercice 2028.

Source : Nissan