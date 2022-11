Pokémon Ecarlate/Violet : un utilisateur fait rêver les fans avec un mod 60 FPS sur émulateur

Pokémon Ecarlate et Violet sur Nintendo Switch ne brille pas par ses performances, entre des chutes de framerate régulières, des personnages qui se contorsionnent sans raison lors des cinématiques, sans oublier des pokémons qui apparaissent subitement à l'écran lors des dialogues. Néanmoins, un utilisateur a donné de l'espoir aux fans avec un mod 60 FPS… Disponible uniquement sur émulateur malheureusement.

Comme vous le savez peut-être, les débuts de Pokémon Ecarlate et Violet, le dernier épisode de la saga culte de Nintendo et de Game Freak, sont entachés par une quantité astronomique de bugs et des performances indignes de la Switch.

Les joueurs pointent du doigt notamment des chutes de framerate régulières, sous les 15 FPS. Difficile à accepter, surtout quand on sait que la Switch est capable de bien mieux, comme en témoignent Zelda Breath of The

Wild et Super Mario Odyssey.

Or, l'utilisateur Theboy181 a décidé de faire rêver un peu les fans en développant un mod 60 FPS qui améliore considérablement les performances du titre. Malheureusement, nous employons le terme rêver car ce mod a été créé sur un émulateur PC, forcément. S'il n'est pas encore disponible en téléchargement, Theboy181 a publié quelques vidéos, permettant d'attester de la qualité de son travail.

Pokémon Ecarlate/Violet en 60 FPS, un rêve impossible sur Switch

Une premier extrait montre le joueur traversant la ville de Los Platos avant de débuter un combat. L'affichage est fluide, sans le moindre sursaut. Même constat durant les affrontements, où les attaques s'enchaînent proprement malgré le déluge d'effets spéciaux à l'écran. Bien entendu, on ne peut espérer une telle qualité technique sur la version Switch du jeu… Même si l'on croise les doigts pour que Game Freak améliore les performances générales au gré des mises à jour.

Les spécialistes de Digital Foundry ont analysé de fond en comble la dernière production du studio sur la console hybride de Nintendo. Leur constat a été sans appel : “En fin de compte, Pokémon Scarlet et Violet sont des échecs techniques complets. Des graphismes embarrassants, une distance d'affichage terrible, des performances médiocres, une qualité d'image affreuse et une litanie de bugs affligent cette paire de jeux. Les fans de Pokémon méritent mieux”. Notez que ce n'est évidemment pas la première fois que les fans développement des mods estampillés Pokémon. On se souvient par exemple de ce FPS Pokémon, que Nintendo avait supprimé à la vitesse de l'éclair.

Source : Eurogamer