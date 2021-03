Nintendo Switch : de nouvelles manettes qui pourraient résoudre le Joy-Con Drift ont été brevetées

Un nouveau brevet de Nintendo présente des croquis préliminaires d'une nouvelle version des manettes de la Nintendo Switch avec quelques changements. Celles-ci pourraient enfin résoudre le problème de Joy-Con Drift, un vrai fléau pour les joueurs depuis la sortie de la Switch.

Nintendo a déposé un brevet concernant de nouvelles manettes de la Nintendo Switch, les Joy-Con, auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO). Cette nouvelle version, qui maintiendrait le facteur de forme des Joy-Con actuels commercialisés depuis mars 2017, présenterait des changements majeurs qui pourraient enfin résoudre le Joy-Con Drift.

Depuis la sortie de la Switch, de nombreux joueurs se plaignent du Joy-Con Drift, un problème qui provoque l'envoi aléatoire d'un signal parasite aux joysticks. En conséquence, dans un jeu, votre personnage peut bouger tout seul, et il peut même devenir difficile de contrôler ses mouvements avec précision. Le Joy-Con Drift a causé de nombreux ennuis judiciaires à Nintendo. En effet, le problème est devenu si important que l’Europe a dû s’attaquer au problème, puisque 25 000 cas avaient été recensés.

L’année dernière, Nintendo s’était excusé officiellement concernant le problème récurrent du Joy-Con Drift, mais n’avait pas donné plus d’explications ni de solution concrète au problème. En effet, il est pour l’instant obligatoire de renvoyer les Joy-Con défectueux à Nintendo pour en obtenir gratuitement de nouveaux si vous souhaitez résoudre le problème.

Ces nouveaux Joy-Con pourraient arriver avec la Switch Pro

D’après les images, cette version du Joy-Con dispose d'un D-Pad classique que l'on retrouve sur la Nintendo Switch Lite, la 3DS, et plusieurs autres anciennes consoles Nintendo. Les nouveaux Joy-Con disposeraient également d'un Pad circulaire que l'on retrouve également sur les consoles 3DS. Ce design retravaillé pourrait permettre à Nintendo de corriger pour de bon le Joy-Con Drift.

Ces nouveaux Joy-Con pourraient arriver avec la Switch Pro (ou Super Switch), la nouvelle console sur laquelle Nintendo travaille. On sait que celle-ci disposerait d’un écran OLED de 7 pouces, et serait présentée d’ici la fin de l’année. Elle se démarquerait du modèle actuel grâce à son nouvel écran et du support de la définition 4K sur les télévisions grâce à un nouveau processeur Nvidia et à la technologie DLSS. Son prix resterait contenu, puisqu’il serait de moins de 400 euros.

Source : comicbook