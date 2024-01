Zelda Ocarina of Time : ce fan travaille sur un remake sous Unreal Engine depuis 8 ans et c’est somptueux

Il y a quelques jours, le développeur CryZENx a partagé les avancées effectuées sur son plus gros projet à date : un remake complet d’Ocarina of Time, l’un des opus de Zelda les plus acclamés sous tout le temps, en 4K sous Unreal Engine. Après 8 ans de travail, ce dernier comment à sérieusement ressembler à quelque chose. Bonne nouvelle : une démo gratuite est désormais disponible.

Au vu de la quantité astronomique de contenu qu’il propose, il n’est pas impossible que vous n’ayez pas encore fini The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. On vous comprend : il peut être très difficile de quitter un jeu aussi spectaculaire. Malgré tout, le monde de Zelda continue de vivre, notamment grâce aux fans qui multiplient les projets autour de la licence culte. Et depuis plusieurs années, l’un d’entre eux continue de gagner en popularité tant sa promesse est alléchante.

Link's Awakening, Skyward Sword… Au fil des années, Nintendo a sorti à plusieurs reprises des remakes des épisodes mythiques de la saga. Mais, étonnamment, le géant japonais boude encore et toujours Ocarina of Time, pourtant unanimement considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Qu’à cela ne tienne : si Nintendo ne le fait, alors les fans le feront à sa place. C’est ainsi que le développeur CryZENx s’est lancé dans une folle aventure : créer un remake complet d’Ocarina of Time sous Unreal Engine.

Vous pouvez tester gratuitement ce remake HD d’Ocarina of Time

Le 30 décembre dernier, le développeur a partagé une vidéo de plus d’une heure présentant les avancées du projet sur lequel il travaille depuis de nombreuses années. Le résultat est époustouflant. Le jeu tourne en 4K/60 FPS et jouit d’effets de lumières somptueux, surtout dans les décors en intérieur, rendus possibles grâce à l’intégration du ray tracing. On notera toutefois que la vidéo a été enregistrée sur une configuration particulièrement robuste (Core i9-13980HX + RTX 4090).

Néanmoins, le jeu est également compatible avec le DLSS, ce qui permettra certainement aux PC plus modestes d’obtenir un résultat aussi réussi. Soulignons toutefois que le remake n’est pas encore terminé. Certaines textures sont encore très pixelisées, les animations nécessitent encore un peu de travail et le gameplay en lui-même bénéficierait de quelques ajustements. Si vous souhaitez vous faire votre propre avis, rien de plus simple : il suffit de télécharger la démo en cliquant sur ce lien.