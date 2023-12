Nintendo préparerait une Switch Mini ou Pocket, vraiment ?

D'après un leaker, Nintendo serait en train de développer une version Mini, Micro ou Pocket de la Nintendo Switch. Plus petite que la Lite, elle pourrait sortir l'an prochain. On en doute fortement.

À quand la prochaine génération de consoles Nintendo ? C'est que la Switch est sortie en 2017 tout de même. Même si nous avons eu droit à une Switch OLED en 2021, les joueurs ont un peu fait le tour du support et l'envie de mettre la main sur une version plus puissante grandit de plus en plus. Ce n'est pas pour rien que tous les regards se tournent vers une éventuelle Switch 2 et que les rumeurs à son propos enflent sur le Web depuis quelques mois déjà.

Et si la future console du constructeur japonais n'était pas celle que l'on attendait ? C'est en tout cas l'avis de l'influenceur et leaker Nash Weedle. Dans une série de post sur X (Twitter), il montre plusieurs brevets déposés par Nintendo et explique que pour lui, ils sont destinés à une Switch Mini, Micro ou Pocket. Quel que soit son nom, il s'agirait d'une version portable de la Switch, plus compacte que la Lite sortie en 2019. Sur quoi se base l'internaute pour affirmer cela ?

Une Switch portable plus petite que la version Lite serait en préparation

D'abord, il montre un brevet concernant un nouveau système de refroidissement. Nintendo explique que dans un appareil de petite taille, “la place disponible pour évacuer la chaleur est limitée”. Le produit présenté est là pour “fournir à un tel appareil électronique une dissipation de chaleur améliorée”. Sur cette seule base, on peut très bien imaginer que le système est prévu pour la Switch 2. Elle pourrait être plus compacte que sa grande sœur après tout. Mais ça ne s'arrête pas là.

Sur un autre brevet, on voit un appareil où les boutons L, R, ZL, ZR, Home et Capture sont positionnés différemment de la Switch. En ligne pour les 4 premiers, sur la tranche inférieure pour les deux derniers. L'objet dont il est question est clairement qualifié de portable : “afin de rendre la console de jeu portable plus compacte ou pour augmenter la surface de l'écran, il est possible d'améliorer la répartition des boutons de la console portable”. Sur un autre schéma, on verrait une fente pour insérer des cartouches, indiquant que l'éventuelle console ne serait pas uniquement digitale.

Plus étonnant, un brevet concerne le positionnement des vis qui maintiennent les coques avant et arrière de la console. On peut y lire une volonté de miniaturiser l'appareil en question, tout en expliquant que cela permettrait de mieux personnaliser de la console en y apposant un sticker par exemple, moins gêné par les vis. Dans cette même idée, la supposée Nintendo Switch Mini intégrerait des aimants pour y attacher des coques. C'est également une manière de protéger la console, ce qui est en faveur d'une version que l'on est susceptible de transporter souvent et partout, et donc d'abîmer plus facilement.

L'existence d'une future Nintendo Switch Mini est à prendre avec des pincettes

“Miniaturisation”, “compact”, “plus petit”… Les brevets dévoilés font en effet mention de qualificatifs pouvant s'appliquer à une version “pocket” de la Nintendo Switch. Pour autant, il convient de prendre toutes ces informations avec un grain de sel. On sait que pour les constructeurs de consoles (et les autres), déposer le brevet d'un produit ne veut pas dire qu'ils travaillent activement sur son développement. Il s'agit souvent de protéger une idée qui pourrait ne jamais voir le jour, ou alors dans très longtemps.

L'idée d'une telle console portable est séduisante, mais alors quid de la Switch 2 ? Est-ce cet appareil ? Un autre ? Les deux sortiraient en même temps ? Pourquoi toutes ces propositions ne s'appliqueraient-elle pas à la Switch 2 tout simplement ? Après tout, aucune mesure stricte n'est mentionnée. “Plus petit” pourrait très bien vouloir dire “un ou deux centimètres de moins que la Switch première du nom”.

Il y a énormément de points d'interrogation et la prudence est donc de mise. Nash Weedle y croit fermement cela dit, allant même jusqu'à donner ses prédictions avec une date de sortie et un prix de vente : le 16 février 2024 pour 149 €. C'est précis.