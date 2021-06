Nintendo Direct : comment suivre la conférence E3 de la Switch dès 18H ?

Nintendo organise une conférence “Nintendo Direct” dans le cadre de l'E3 2021. Ce mardi 15 juin 2021 à 18h, le fabricant japonais devrait annoncer une kyrielle de nouveaux jeux destinés à la Nintendo Switch, la console hybride ultra populaire. La firme devrait aussi lever le voile sur la Switch Pro. On fait le point sur les annonces attendues lors de la présentation de ce soir.

Après Microsoft, Square Enix, Bethesda ou encore Ubisoft, c'est au tour de Nintendo de prendre la parole dans le cadre du salon E3 2021. Le salon du jeu vidéo a déjà été marqué la présentation de nombreux jeux d'envergure au cours des derniers jours, dont Age of Empire 4, Halo Infinite, ou Starfield.

Juste après la conférence Nintendo Direct de ce soir, Banda Namco conclura le salon E3 de cette année avec une ultime conférence à 23h25, heure de Paris. En attendant, revenons à nos moutons et aux nouveautés dans les cartons de Nintendo.

Quand et comment suivre la conférence Nintendo du mardi 15 juin 2021 ?

Quand a lieu la conférence Nintendo Direct ? : mardi 15 juin 2021

: mardi 15 juin 2021 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 18h (heure française)

: à 18h (heure française) Comment suivre le live de Nintendo : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus Combien de temps va durer le live : plus ou moins 40 minutes

Que faut-il attendre du Nintendo Direct de ce soir ?

Tout d'abord, il se murmure que Nintendo profitera de la conférence pour lever le voile sur la Nintendo Switch Pro. D'après les dernières fuites, cette version haut de gamme de la console se distingue par son écran OLED compatible 4K et une puce embarquant la technologie DLSS de Nvidia.

Nintendo profitera aussi et surtout de la prise de parole pour annoncer de nouveaux jeux pour la Switch. Les derniers bruits de couloirs évoquent une annonce concernant The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Nintendo pourrait dévoiler une bande-annonce du gameplay et annoncer une date de sortie.

D'autres jeux seraient aussi de la partie, comme Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, Shin Megami Tensei V ou encore Super Smash Bros. Ultimate. Quoi qu'il en soit, on vous rendez-vous ce soir à 18h pour découvrir ce que Nintendo a comme nouveautés dans les cartons.