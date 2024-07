Si vous avez l'intention de vous procurer une friteuse sans huile au cours des soldes, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Chez Amazon, la Ninja Air Fryer MAX PRO d'une capacité de 6,2 litres fait l'objet d'une jolie réduction de près de 40 %.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Près d'une semaine après la fin du Prime Day et à quelques heures du coup de sifflet final des soldes d'été, Amazon a pris la décision de casser le prix d'une friteuse sans huile de la marque Ninja.

Affichée au tarif conseillé de 149,99 euros, la Ninja Air Fryer MAX PRO de 6,2 litres est à 91,99 euros à l'occasion d'une vente flash à durée limitée. Pour information, la remise de près de 40 % est effectuée automatiquement et la livraison du produit est gratuite à domicile. De plus, il est possible d'opter pour un paiement en plusieurs fois sans frais.

Lire aussi – Meilleurs Airfryer : voici notre sélection de friteuses sans huile

Proposée dans un coloris cuivre/noir, la Ninja Air Fryer MAX PRO liée à l'offre Amazon (référence AF180EUCP) est fournie avec un panier antiadhésif et lavable au lave-vaisselle, une plaque de cuisson réglable, et des pinces en silicone. D'une puissance de 2000 Watts, la friteuse sans huile est dotée de six fonctions de cuisson : Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 36 x 28 x 30,5 cm et un poids de 5,8 kilos.