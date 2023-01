Netflix dévoile son TOP 10 des films et séries les plus regardés depuis sa création

Après avoir dévoilé le TOP 10 des séries les plus vues en 2022, Netflix vient de publier un nouveau classement dédié cette fois-ci aux films et séries anglophones les plus regardés depuis sa création. Autant dire tout de suite, il y a quelques surprises !

Vers la fin décembre 2022, Netflix a souhaité conclure l'année en publiant son TOP 10 des séries les plus vues en 2022. Très peu de surprises au programme, puisqu'on a retrouvé en toute logique les séries phares de ces douze derniers mois, comme la saison 4 de Stranger Things, Mercredi ou encore Monstre : l'Histoire de Jeffrey Dahmer.

En revanche, la plateforme de streaming vient de publier un classement bien plus intéressant sur son portail média ce mercredi 18 janvier 2023. En effet, il est possible de consulter le TOP 10 des films et séries anglophones les plus regardés sur Netflix, et ce depuis sa création.

Red Notice, le plus grand succès de Netflix pour l'instant

Le positionnement de chaque film et série est calculé en heures de visionnage sur les 28 premiers jours de diffusion. Concernant les films, on retrouve donc dans le classement :

Red Notice (364 020 000 heures visionnées)

Don't Look Up (359 790 000 heures visionnées)

Bird Box (282 020 000 heures visionnées)

Glass Onion : A Knives Out Mystery (273 200 000 heures visionnées)

The Gray Man (253 870 heures visionnées)

The Adam Project (233 160 000 heures visionnées)

Extraction (231 340 000 heures visionnées)

Purple Hearts (228 690 000 heures visionnées)

The Unforgivable (214 700 000 heures visionnées)

The IrishMan (214 570 000 heures visionnées)

Red Notice, le film d'action avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot en tête d'affiche, est donc pour l'instant le film le plus regardé depuis la création de la plateforme. Une performance loin d'être étonnante pour ce long-métrage qui regroupe trois des acteurs les plus bankables du moment.

Fait plus étonnant, on voit que Bird Box, thriller apocalyptique avec Sandra Bullock, se maintient en 3e position plus de quatre ans après sa sortie. Notez que Glass Onion : A Knives Out Mystery a fait une entrée remarquée à la 4e place, en un mois seulement d'exploitation !

Stranger Things continue de régner, Mercredi talonne

Venons en maintenant aux séries anglophones les plus populaires sur la plateforme. Comme vous pouvez vous en douter, la saison 4 de Stranger Things reste la série la regardée de l'histoire de Netflix, avec 1 352 090 000 heures visionnées ! On retrouve toutefois en seconde position une nouvelle venue, à savoir Mercredi Addams. Le show produit et réalisé en majeure partie par Tim Burton s'est rapidement hissé dans le TOP 10 des séries les plus appréciées du service. Mais voici le classement dans le détail :

Stranger Things S4 (1 352 090 000 heures visionnées)

Mercredi (1 237 150 000 heures visionnées)

Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer (856 220 000 heures visionnées)

Les Chroniques de Bridgerton S1 (656 266 000 heures visionnées)

Les Chroniques de Bridgerton S2 (625 490 000 heures visionnéés)

Stranger Things S3 (582 100 000 heures visionnées)

Lucifer S5 (569 480 000 heures visionnées)

The Witcher S1 (541 010 000 heures visionnées)

Inventing Anna : limited Series (511 920 000 heures visionnées)

13 Reasons Why S2 (496 120 000 heures visionnées)

Pour rappel, Netflix vient de dévoiler la liste complète des productions originales qui sortiront en 2023.