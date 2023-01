Netflix : le partage de compte est officiellement fini, voici tout ce qui change

Comme vous le savez certainement, Netflix va prendre des mesures strictes contre le partage de compte et la façon dont cela se fera n'est pas encore très claire. Mais le service de streaming a récemment publié une mise à jour de sa FAQ à ce sujet, où il explique comment tout cela fonctionnera.

En 2022, Netflix a dû faire face à divers problèmes. Pour la première fois de sa récente histoire, le mastodonte du streaming a perdu des abonnés au cours du deuxième trimestre de l'année écoulée. La situation s'est certes stabilisée ces derniers mois et la plateforme a vu l'arrivée de nouveaux clients, notamment grâce à l'introduction d'un abonnement basé sur la publicité et donc moins cher.

Netflix met à jour sa FAQ sur le partage de compte

De plus, le partage de compte sur Netflix sera rendu nettement plus difficile, voire impossible, puisque cette méthode coûte à Netflix la somme de 1,62 milliard de dollars par an. Et dans une récente mise à jour de la FAQ du service de streaming, nous apprenons que le partage du compte est et reste autorisé, mais uniquement s'il s'agit de personnes vivant dans le même foyer.

En effet, dans la section ‘Qui peut utiliser un compte Netflix', il est indiqué que “Toute personne membre de votre foyer, c'est-à-dire qui vit avec vous et partage donc votre adresse principale, peut utiliser votre compte Netflix. Pour vous assurer que vos appareils sont considérés comme liés à votre adresse principale, connectez-vous au réseau Wi-Fi associé à cette adresse, ouvrez l'application ou le site web Netflix et regardez un titre au moins tous les 31 jours“.

Si vous voyagez ou êtes en déplacement, il est possible de “demander un code temporaire pour continuer à regarder Netflix pendant 7 jours consécutifs“. Mais le nombre de codes que vous pouvez demander n'est pas précisé.

La société américaine a déjà indiqué que l'utilisateur sera informé par des messages à l'écran et qu'il pourra transférer un profil d'utilisateur existant vers un compte nouvellement créé. Dans certains pays, Netflix permettra aux utilisateurs de payer un supplément pour partager un compte avec des personnes extérieures à leur foyer. Mais apparemment, cette option ne sera pas utilisée dans le monde entier.

Que contient la nouvelle FAQ publiée par Netflix sur le partage de compte ?

Voici la nouvelle FAQ publiée par Netflix sur le partage de compte :