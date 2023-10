Netflix : une nouvelle hausse des prix des abonnements sans publicités est déjà prévue

Selon le Wall Street Journal, le géant du streaming Netflix prévoit d'augmenter le prix de ses offres sans publicité quelques mois après la fin de la grève des acteurs hollywoodiens. Voici ce que l’on sait.

Les tarifs d'abonnement devraient augmenter quelques mois après la fin de la grève des acteurs, selon des sources qui se sont confiées au Wall Street Journal. Les tarifs plus élevés toucheront d'abord les clients des États-Unis et du Canada avant d'être étendus à d'autres marchés, tels que la France.

L'année dernière, Netflix a augmenté les prix de tous ses forfaits, faisant passer le forfait Standard sans publicité à 15,49 $/mois et le forfait Premium à 19,99 $/mois. L'entreprise a également lancé une formule à 6,99 $/mois avec publicité et a ensuite supprimé sa formule de base sans publicité à 9,99 $/mois.

Netflix va encore augmenter les prix de ses abonnements

Le rapport indique que Netflix commencera à augmenter les prix sur un certain nombre de marchés quelques mois après la fin de l'actuelle grève des acteurs hollywoodiens. Pour rappel, les syndicats d'acteurs SAG-AFTRA sont en grève depuis plusieurs mois contre les principaux studios hollywoodiens et les grands diffuseurs, dont Netflix. Les deux parties ont entamé cette semaine des pourparlers en vue de mettre fin à la grève, et un accord éventuel pourrait en théorie être finalisé au cours des prochaines semaines.

Malheureusement, le WSJ n'a pas pu confirmer le montant de l'augmentation ni la date à laquelle elle débutera. En France, on pourrait s’attendre à un tarif de près de 20 euros pour la formule la plus chère, qui est actuellement à 17,99 euros par mois.

La hausse des prix annoncée par Netflix pourrait avoir pour but d’aider l'entreprise à gérer les coûts liés à ses accords avec les scénaristes et les acteurs. Comme l'indique The Verge, les services de diffusion en continu comme Netflix devront partager les données de performance avec les scénaristes et augmenter leurs revenus résiduels. La WGA estime que son nouveau contrat équivaut à 0,2 % (68 millions de dollars) du chiffre d'affaires annuel de Netflix (31,6 milliards de dollars).

Netflix n’est plus le seul à augmenter ses prix. À partir du 12 octobre, Disney augmentera aussi le prix de ses offres de streaming sans publicité. Disney+ Premium, qui coûte actuellement 10,99 $ par mois, passera à 13,99 $ par mois, soit une augmentation de plus de 27 %.