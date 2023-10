Netflix : Sex Education, Cobra Kai, voici les neufs séries qui s’achèvent en 2023

Sur Netflix, aucune série ou émission n’est éternelle, et chaque année, la plateforme de streaming met fin, abruptement souvent et parfois même sans rien dire à certaines émissions pourtant chères à notre cœur.

Si on sait depuis début 2023 que ni le très populaire 1899 ni les séries animées Inside Job et Dead End : Paranormal Park n’auront de saison 2, d’autres shows très appréciés dévoileront leur dernière saison.

Lockwood & Co. tient une saison et puis s’en va

Netflix met fin à la production de Lockwood & Co., une série aux critiques excellentes, fantastique britannique dont les trois protagonistes sont des adolescents chasseurs de fantômes qui enquêtent sur des affaires paranormales dans un Londres infesté d’ectoplasmes. Netflix y a malheureusement mis fin sans autre forme d’explication en janvier 2023, après une seule saison. Les scénaristes ont apparemment été pris de court, puisque la saison 1 ne clôt pas la série.

Désenchantée arrive à son terme au bout de cinq saisons

Finies les aventures rocambolesques et satiriques de Bean, la princesse chargée de sauver le royaume de son père avec l’aide de ses deux acolytes, Luci le démon et l’elfe Elmo. Désenchantée, créé par Matt Groening (Futurama, Les Simpsons), s’achèvera au bout de la cinquième saison, qui comporte 10 épisodes.

Sex Education

Clap de fin également pour Otis Milburn et les lycéens de Moordale. La quatrième saison de Sex Education les voit changer d’établissement scolaire et élargir leurs horizons. Otis et Maeve essaient tant bien que mal de faire fonctionner leur relation à distance, tandis que Jean (Gillian Anderson) redécouvre les joies de la maternité. La fin de cette série originale à ne manquer sous aucun prétexte étant prévue et annoncée, les scénaristes ont préparé une conclusion satisfaisante à l’histoire de l’apprenti sexologue au terme du huitième et dernier épisode.

Netflix met fin à 9 séries en 2023

Dans le registre des comédies qui relatent le passage à l’âge adulte, on notera aussi la fin de « Mes premières fois », au bout de 4 saisons également.

Parmi les titres importants qui ne seront pas renouvelés, on trouve encore :