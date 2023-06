Netflix teste la suppression de son abonnement sans publicité le moins cher

Coup de tonnerre chez Netflix, le géant du streaming a discrètement mis fin à son abonnement de base au Canada, supprimant ainsi l'option la moins chère sans publicité dans le pays. Une telle mesure pourrait aussi arriver en France.

Après avoir forcé les utilisateurs à s’abonner à leur propre compte en sanctionnant le partage de mot de passe, Netflix vient d’abandonner un de ses abonnements les moins chers au Canada, le forfait « Essentiel ». Les abonnés actuels peuvent conserver l’abonnement tant qu'ils ne résilient pas ou ne passent pas à un autre plan, mais les nouveaux clients doivent opter pour d’autres solutions.

L’abonnement Essentiel, qui coûtait $9.99 CAD au Canada, et qui est proposé à 8,99 euros en France, est l’option sans publicité la moins chère proposée par Netflix. Le géant avait introduit un nouveau tiers moins onéreux à seulement 5,99 euros par mois, mais celui-ci est truffé de publicités entre les épisodes.

Netflix veut vous forcer à payer plus cher pour éviter les publicités

Désormais, les utilisateurs du pays ne peuvent choisir que l'offre avec publicité à 5,99 dollars canadiens par mois ou les offres standard et premium plus onéreuses à 16,49 et 20,99 dollars canadiens, respectivement. La modification soudaine du modèle de tarification de Netflix, établi de longue date, constitue un changement radical pour l'entreprise qui a longtemps évité toute publicité pour son service de streaming.

En supprimant l'option Essentiel, les utilisateurs sont donc désormais contraints de visionner des publicités sur l’abonnement le moins cher, ou de payer plus cher pour continuer à profiter du service sans distraction.

Rien n'indique que Netflix supprimera bientôt la formule de base en France. Cependant, si vous voulez éviter de payer plus cher ou de regarder des publicités, c'est peut-être le moment de sélectionner cette formule, Netflix ne forçant pas les utilisateurs existants à changer d’abonnement. Rappelons néanmoins que le Canada avait été l’un des premiers pays à voir la fin du partage de compte être déployée, donc il n’est pas impossible que la suppression de l’abonnement abordable soit également un aperçu de ce qui nous attend d’ici quelques mois en France. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage, ou quand d’autres pays subiront également le même sort.