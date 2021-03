Netflix : découvrez le top des meilleures séries de 2021

Netflix permet d'accéder à un riche catalogue de séries originales. Au cours des derniers mois, le service de streaming a régalé ses abonnés avec plusieurs productions réussies, comme Mon Amie Adèle, Lupin, le Jeu de la Dame ou encore Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Pour vous aider à choisir ce que vous allez regarder ce soir, on vous propose ce top 10 des meilleures séries disponibles sur Netflix.

Les séries originales Netflix sont le moteur de la croissance du service de VOD. Grâce à des succès comme Stranger Things ou 13 Reasons Why, la plateforme a récemment passé la barre des 200 millions d'abonnés dans le monde. Afin de continuer à séduire de nouveaux abonnés et tenir tête à la concurrence acharnée de Disney+, Netflix investit chaque année des sommes colossales dans la production de séries exclusives.

En 2021, Netflix va dépenser 19 milliards de dollars pour produire des nouveaux films et séries originales. C'est un record. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que Netflix diffuse régulièrement de nouvelles séries produites par ses soins. Voici les meilleures nouveautés apparues au cours des derniers mois.

Ginny et Georgia

Georgia, une mère de famille aussi excentrique que redoutable, débarque dans une petite ville accompagnée de ses deux enfants. La petite famille cherche à s'intégrer dans la petite bourgade. Bien vite, Ginny, adolescente timide mais rebelle, commence à avoir des doutes sur l'identité de sa mère. Elle soupçonne sa génitrice de lui cacher les secrets de son passé… Cette série américaine, à mi-chemin entre Gilmore Girls et Desperate Housewives, est un véritable must.

Le Jeu la Dame

Dans les années 50, Beth Harmon, une jeune orpheline, se découvre un immense talent pour les échecs. Poussée par ses tuteurs, elle va tout faire pour devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde entier. En parallèle, la jeune femme en devenir se démène avec ses vices et ses addictions : alcool et drogue. Une des meilleures séries du catalogue Netflix.

La Chronique des Bridgerton

Au 19ème siècle, les huit frères et sœurs de la famille Bridgerton se démènent pour trouver l’amour de leur vie (et de bonne famille). Produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How to get away with murder), la mini série est inspirée des célèbres romans du même nom. C'est le show idéal pour les soirées au coin du feu avec votre moitié. La série tire son épingle du jeu grâce à son esthétique surannée, une approche originale et un scénario plein de rebondissements.

Mon amie Adèle

Louise Barnley, une mère célibataire au quotidien réglé comme une horloge, tombe follement amoureuse de son patron, un psychiatre renommé mais marié. En parallèle, la jeune femme devienne la confidente intime de l'épouse de son amant. La jeune maîtresse naïve va rapidement comprendre que le couple cache un lourd secret, enfoui depuis des années derrière un amour de façade…Cette série originale Netflix est inspirée d'un roman à succès de Sarah Pinborough. Le show vaut surtout pour son incroyable dénouement, aussi inattendu que glaçant.

Lupin

Bien décidé à venger son père, Assane Diop (Omar Sy) s'inspire du célèbre Arsène Lupin, gentleman cambrioleur du siècle dernier, et se lance dans une série de cambriolages de haut vol. Comme son modèle, Assane maîtrise à la perfection l'art du déguisement et du camouflage. Avec ses compétences, l'homme va tenter de voler un bijou exposé au Louvre. Cette série propose une relecture moderne du mythe d'Arsène Lupin. Après une première saison de haut vol, Lupin sera de retour sur Netflix dès l'été 2021. Comme on peut le voir dans la bande-annonce de la partie 2, Assane Diop n'en a pas fini avec Pellegrini, qu'il tient responsable pour la mort de son père. Le gentleman cambrioleur va devoir user tous les stratagèmes pour retrouver son fils, enlevé par son pire ennemi, tout en déjouant les pièges des forces de police.

Cobra Kai

Trente-quatre ans après le film Karaté Kid (1984), Johnny Lawrence est à la dérive. Après avoir perdu son emploi, il décide de tenter le tout pour le tout : il relance le dojo de karaté Cobra Kai. L'annonce ravive la rivalité entre lui et Daniel LaRusso, l'ancien protégé de M. Miyagi. Des années après leur affrontement, les deux hommes vont se rapprocher…

Les Nouvelles Aventures de Sabrina

Netflix propose un remake original des aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière. Dans cette relecture moderne, la jeune Sabrina (Kiernan Shipka) évolue dans un inquiétant monde gothique rempli d'abominations et de créature de la nuit. Au cours des premières saisons, la jeune femme affronte même Satan en personne…La série s'est terminée après 4 saisons en janvier dernier.

Emily in Paris

Emily Cooper, une jeune américaine, s'expatrie en France afin de remplacer sa patronne, tombée enceinte au mauvais moment. Alors qu'elle ne parle pas français, la jeune femme est engagée pour moderniser l'image d'une célèbre marque de haute couture française. La série ressort tous les clichés éculés concernant les français et la parisiens. Pour regarder cette production Netflix, vous aurez besoin d'une bonne dose d'autodérision !

How to sell Drugs Online fast

Moritz, un geek solitaire et dépressif, parvient à mettre sur pied un lucratif commerce de drogues en ligne sur le dark web. Au nez et à la barbe de son père, un policier peu dégourdi, il s'impose comme le dealer numéro 1 en Allemagne et engrange une véritable fortune en cryptomonnaies. Pour continuer à gagner de l'argent, l'adolescent s'associe à une bande de dangereux trafiquants hollandais. Une troisième saison est attendue dans le courant de l'année 2021.

Ratched

Des dizaines d'années avant “Vol au dessus d'un nid de coucou”, Mildred Ratched débarque à l'hôpital psychiatrique de Lucia pour tenter de faire libérer son frère. Le jeune homme a en effet assassiné 4 prêtres catholiques de sang froid pour se venger de l'un deux. Malgré ses bonnes intentions, Mildred va semer le chaos dans l'établissement…On vous conseille chaudement ce thriller psychologique aussi sombre que dérangeant. Une seconde saison est dans les cartons.