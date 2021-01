Lupin : la partie 2 débarque sur Netflix en été 2021

Lupin, la série française avec Omar Sy, sera de retour sur Netflix dans le courant de l'été 2021. Avec beaucoup d'ingéniosité, l'acteur principal a révélé la date de sortie de la partie 2 sur son compte Twitter. Malheureusement, cette seconde partie se composera de seulement 5 épisodes, annonce le service de VOD.

“La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début” annonçait fièrement Omar Sy, l'acteur qui prête ses traits à Assane Diop (personnage principal de Lupin), dans un tweet. L'acteur a en effet caché la date de sortie de la partie 2 de Lupin dans sa bannière Twitter. Pour repérer la date, masquée par la photo de profil, il fallait impérativement cliquer sur la bannière. La partie 2 de Lupin sera donc disponible dans le catalogue Netflix dès l'été 2021.

“Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée” s'amuse l'interprète, en référence à une des phrases cultes de Lupin. Dans la série, Assane Diop est un maître du déguisement et du camouflage. Grâce à quelques accessoires, le gentleman cambrioleur est capable de passer inaperçu et échapper aux forces de l'ordre. Omar Sy s'était déjà amusé du concept en collant des affiches pour Lupin incognito dans le métro parisien.

Une partie 2 de 5 épisodes pour Lupin

Dans un communiqué de presse, Netflix a rapidement donné de plus amples informations sur la seconde partie de la série. “La série, portée par Omar Sy et véritable phénomène mondial qui a été numéro 1 du Top 10 de Netflix dans plus de dix pays, sera de retour à l'été 2021 avec une partie 2 composée de 5 nouveaux épisodes“ explique Netflix. La seconde partie s'annonce aussi brève que la première. “Ils sont réalisés par Ludovic Bernard (L’ascension) et Hugo Gélin (Mon Inconnue, Demain tout commence)” précise le communiqué.

Pour rappel, la première partie de Lupin a rencontré un succès monstre sur Netflix. Aux dernières nouvelles, 70 millions d'abonnés ont regardé Lupin dans les 28 jours après sa sortie. La série française distance ainsi Bridgerton et Le Jeu de la Dame, les deux gros succès de Netflix de fin 2020, avec respectivement 63 et 32 millions de vues.