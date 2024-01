Netflix supprime des abonnements actifs, l’Apple Car ne sera pas si autonome que ça, c’est le récap’

Netflix va supprimer la formule Essentiel chez ceux qui la possèdent encore, l'Apple Car ne sera pas 100 % autonome, WhatsApp accélère sur l'interopérabilité, c’est le récap !

Quoi de neuf sur la planète Tech ? Un restaurateur perd des milliers d'euros à cause d'un bug d'Apple Maps et l'homme n'obtient aucune aide de la firme. On apprend également que Meta disposerait des outils pour mieux protéger les jeunes sur ses réseaux sociaux sans vouloir les utiliser. Mais assez de digressions. Quelles étaient les news à ne pas manquer le 24 janvier 2024 ? Les voici.

Netflix veut mettre fin à l'abonnement Essentiel chez les utilisateurs actifs

La plateforme de streaming Netflix semble vouloir se mettre ses abonnés à dos. Après les augmentations de prix à répétition, la fin du partage de compte et la suppression de la populaire formule Essentiel, on pouvait croire que la firme se calmerait un peu. Mais non. Elle annonce son intention de faire totalement disparaître l'offre Essentiel, c'est-à-dire même chez les utilisateurs qui la possèdent encore. Seule solution : changer d'abonnement.

Plus de détails : Netflix va supprimer votre abonnement Essentiel même s’il est actif

L'Apple Car ne va pas sortir de suite et ne sera même pas 100 % autonome

10 ans qu'Apple travaille sur sa première voiture. Le projet Titan, c'est son nom, est censé accoucher d'un véhicule totalement autonome à même de révolutionner l'industrie automobile. Des ambitions qui se font attendre, d'autant qu'un rapport indique que l'entreprise les a revu à la baisse. Plus question d'une voiture électrique du futur, mais plutôt de quelque chose qui ressemblera aux Tesla actuelle. N'attendez pas que l'Apple Car se conduise toute seule en somme.

Plus de détails : L’Apple Car ne sera pas complètement autonome à sa sortie désormais prévue en 2028

WhatsApp ouvre enfin les portes de l'interopérabilité

La mise en œuvre du Digital Markets Act (DMA) européen le 6 mars 2024 oblige les géants de la Tech américains à modifier leurs produits. WhatsApp ne fait pas exception et teste l'interopérabilité. Autrement dit : la possibilité de recevoir les messages envoyés sur l'application via d'autres messageries. Tout le monde pourra parler avec tout le monde quel que soit le service qu'il utilise, et WhatsApp pourra regrouper l'ensemble sur une seule interface.

Plus de détails : WhatsApp teste enfin les conversations avec d’autres messageries sur iPhone, l’interopérabilité approche à grands pas