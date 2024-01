Un méchant bug fait son retour sur les Pixel, Garmin supprime en secret une option sur ses montres, c’est le récap’

Un bug revient s'incruster sur les Pixel de Google, Garmin fait une mauvaise surprise aux utilisateurs de ses montres connectées, Google Maps vous évite les mauvaises surprises au restaurant, c’est le récap !



Depuis quelques jours, le monde de jeu vidéo est secoué par Palworld. Un titre qui fait fureur à peine sorti, mais au cœur d'une polémique importante. Présent dans le jeu, les canons laser ne sont pas seulement virtuels. Le Royaume-Uni en a créé un et il peut abattre des cibles même très éloignées. Sans transition, voici les actualités marquantes de la journée du 23 janvier 2024.

Les Pixel de Google sont frappés par un bug que l'on croyait corrigé

En octobre 2023, un bug touchait les Pixel 6 et 7 de Google. Assez sévère, il rendait le smartphone inutilisable à moins d'effectuer une réinitialisation d'usine. Une solution loin d'être idéale, mais heureusement, Google a rapidement déployé un patch correctif. Manque de chance, le bug semble être de retour avec la mise à jour du système Google Play de janvier 2024. Les symptômes sont les même et pour le moment, on est en attente d'une solution logicielle.

Plus de détails : Google Pixel – le bug qui transforme votre mobile en brique est de retour

Garmin supprime une fonctionnalité importante de ses montres connectées sans prévenir

Les appareils connectés possèdent tout un tas de fonctionnalités. L'avantage, c'est qu'on peut les améliorer ou en ajouter via une mise à jour du logiciel embarqué. On peut aussi en supprimer. C'est ce que Garmin a fait sur ses montres connectées. Le problème, c'est que non seulement elle était très populaire, mais qu'en plus le constructeur n'a pas jugé bon de prévenir les utilisateurs avant de la faire disparaître.

Plus de détails : Garmin désactive une fonction clé de ses montres connectées sans avertir les utilisateurs

Google Maps vous aide à vérifier si un restaurant est réellement bon

Tout le monde s'est fait avoir au moins une fois en allant dans un restaurant inconnu. On voit quelques photos sur le site et on se dit que ça a l'air pas mal. Sauf qu'une fois sur place, on apprend que ce plat pourtant si appétissant sur le cliché est composé de quelque chose auquel on est allergique, ou pire, qu'il n'existe pas . Google Maps pense à nous et s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible de signaler le nom du plat, ses ingrédients, s'il est vraiment servi dans l'établissement ou encore son prix. Pratique.

Plus de détails : Google Maps – finies les mauvaises surprises au restaurant avec cette nouveauté