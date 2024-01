WhatsApp teste enfin les conversations avec d’autres messageries sur iPhone, l’interopérabilité approche à grands pas

Dans la dernière bêta de WhatsApp sur iPhone, l’application introduit l’un des plus gros changements de son histoire. On y retrouve en effet une nouvelle section dédiée aux « conversations tierces », qui désignent les messages envoyés à partir d’autres applications de messagerie. En d’autres termes, WhatsApp commence doucement à se plier au DMA.

Depuis 2022, WhatsApp prépare une petite révolution dans le monde des applications de messagerie. Cette année-là, l’Union européenne a grandement secoué le secteur en imposant aux plus grands acteurs, via son Digital Market Act, l’interopérabilité. Autrement dit, WhatsApp, iMessage et autres messageries désignées comme « gatekeeper » devront à terme permettre à leurs utilisateurs de s’envoyer des messages entre applications.

Depuis, WhatsApp est donc contraint de travailler sur le sujet. En septembre 2023, les smartphones Android ont été les premiers à avoir droit à une nouvelle section dans l’onglet des conversations, intitulée « conversations tierces ». Celle-ci regroupe, comme son nom l’indique, tous les messages reçus à partir d’une autre messagerie que WhatsApp. Comme le rapporte WABetaInfo, c’est désormais au tour des iPhone de recevoir cette nouvelle section, dans la dernière bêta 24.2.10.72 de l’application.

WhatsApp teste l’interopérabilité des messages sur iPhone

De fait, il s’agit simplement de déployer sur iPhone la fonctionnalité qui était testée sur Android à la rentrée dernière. Rien de nouveau sous le soleil donc, si ce n’est la confirmation que WhatsApp continue de travailler sur l’interopérabilité de sa messagerie. La firme n’a pas vraiment le choix : considérée comme gatekeeper, elle va devoir tôt ou tard se conformer aux nouvelles restrictions du DMA.

Sur le même sujet — WhatsApp va se doter d’une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers via Bluetooth

Rappelons ainsi que cette fonctionnalité sera activable et désactivable à souhait par l’utilisateur, à la demande de l’Union européenne. On a toutefois du mal à imaginer une situation où ce dernier voudrait se passer de cette fonctionnalité, qui permettra de regrouper une grande partie de ses conversations sur une seule et même application. De plus, le chiffrement de bout en bout devra être conservé sur ces conversations, ce qui explique que la fonctionnalité mette du temps à arriver.

Source : WABetaInfo