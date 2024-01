TikTok remplace Google, la Freebox V9 devrait arriver bientôt, c’est le récap’

TikTok est plus utilisé que Google chez les jeunes, Free annonce un rendez-vous pour en théorie présenter sa Freebox V9, Intel booste ses cartes graphiques aux hormones, c’est le récap' des actualités !

Alors que tout le monde (ou presque) les croyait morts, voilà que les écouteurs filaires reviennent sur le devant de la scène avec des modèles qui raviront les plus puristes des audiophiles. Plus qu'à les brancher à votre smartphone. Par exemple le Galaxy S24, reçu en moins de 10 minutes après commande dans ce pays. Passons maintenant aux news qu'il ne fallait surtout pas manquer le 25 janvier 2024. C'est parti !

Les jeunes recherchent plus sur TikTok que sur Google

Comment ? Vous faites encore vos recherches sur Google ? Mais c'est so 2023 ça. Désormais, il faut chercher vos idées recettes, découvrir de nouvelles musiques ou trouver des tutoriels sur TikTok. Ce n'est pas obligé, mais c'est ce que fait la grande majorité des personnes appartenant à la Gen Z. Le réseau social chinois détrône en effet Google pour les plus jeunes des américains selon une étude menée par Adobe.

La Freebox V9 devrait être dévoilée très bientôt

Depuis le temps qu'on l'attend, on n'y croyait presque plus. Pourtant il se pourrait bien que la Freebox V9, remplaçante de la Freebox Delta sortie en 2018, pointe le bout de son nez plus tôt que prévu. Un communiqué de presse annonce simplement un mystérieux évènement le 30 janvier 2024. Pas d'image, seulement un message promettant “comme un air de jamais vu”. Il y a tout de même de très fortes chances que la nouvelle box soit la star ce jour-là.

Intel met à jour ses cartes graphiques et leur offre un gain de performance impressionnant

Malgré la difficulté de se faire une place aux côtés des deux géants que sont Nvidia et AMD, le constructeur Intel continue de prendre soin de sa gamme de cartes graphiques. Les Intel Arc série A reçoivent d'ailleurs de nouveaux pilotes, et les bénéfices sont bien visibles. Selon les jeux vidéo lancés, vous pourrez observer jusqu'à 268 % d'images par seconde de plus en moyenne. Pas mal pour une simple mise à jour.

