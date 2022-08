Netflix : seulement 1% des abonnés jouent aux jeux mobiles de la plateforme, c’est un échec

Une récente étude d’Apptopia révèle que seulement 1 % des abonnés Netflix se sont laissés séduire par les jeux inclus dans l’offre. Avec 23,3 millions de téléchargements des applications depuis leur lancement, les jeux de la plateforme sont bien loin des mastodontes du genre, malgré les investissements massifs effectués ces derniers mois.

Rappelez-vous : en début d'année, Netflix lance Netflix Gaming, une division à part entière de son service qui permet de découvrir des jeux mobiles inspirés des séries originales de la plateforme. Au premier abord, l’idée semble bonne, d’autant que le service de SVOD a tout intérêt à se diversifier face à l’offre grandissante et toujours plus menaçante de la concurrence. Seulement voilà, il y a de grandes chances que vous n’ayez jamais touché à ces jeux, à en croire une récente étude d’Apptopia.

L’organisme révèle en effet que l’ensemble des 24 titres proposés ont été téléchargés un total de 23,3 millions de fois. Ces derniers comptent environ 1,7 million d’utilisateurs quotidiens. Autrement dit, les jeux de Netflix ont séduit moins de 1 % de ses abonnés, alors même qu’ils sont gratuits. L’étude ne dit pas si cet échec est dû à une mauvaise communication de la part de la firme ou tout simplement d’un désintérêt de la part des utilisateurs.

Sur le même sujet — TikTok va bientôt ajouter des jeux dans son application, comme Netflix

Netflix Gaming est un échec cuisant

« Nous allons expérimenter et essayer un tas de choses », promettait pourtant l’année dernière Greg Peters, COO de Netflix, peu avant le lancement de l’offre. Malgré sa volonté « de créer des propriétés qui sont connectées aux univers, aux personnages, aux histoires que nous construisons », les abonnés ne semblent pas enclins à continuer l’expérience de leurs séries préférées au travers du jeu vidéo.

Il s’agit d’un immense manque à gagner pour Netflix, qui a déjà investi plusieurs millions de dollars dans le projet, et alors que la plateforme traverse une année 2022 particulièrement trouble. En effet, le service a perdu des abonnés pour la première fois de son histoire et sa chute ne semble pas prête de finir. Malgré tout, la firme croit visiblement en son idée et continue d’enrichir son catalogue de nouveaux jeux, comme l’a prouvé sa conférence lors du Summer Games Fest.