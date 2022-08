Netflix perd des abonnés à cause des hausses de prix à répétition, on ne s’y attendait pas

Si jamais vous aviez encore un doute, la dernière étude d’Asset confirme que c’est bien la hausse des prix qui font partir un à un les abonnés de Netflix. Dans un contexte d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, beaucoup refusent de voir leur abonnement augmenter régulièrement sans en tirer de réels avantages. De son côté, Netflix continue de faire la sourde oreille et d’accuser le partage de comptes.

Il s’agit certainement de l’actualité la moins surprenante que nous ayons relayée. Contrairement à ce qu’affirme Netflix, ce n’est pas le partage de comptes qui a entraîné sa perte historique d’abonnés, ni l’annulation de certaines séries adulées par les fans, mais bien les prix en hausse depuis plus d’un an. Pour les analystes de chez Attest et, très franchement, pour tout le monde, il est évident qu’inflation et baisse du pouvoir d’achat ne font pas bon ménage.

Alors, quand le géant du streaming augmente ses prix en octobre dernier en France et une nouvelle fois en début d’année aux États-Unis, la réponse des utilisateurs ne se fait pas attendre : quelques mois plus tard, ce ne sont pas moins d’un million d’abonnés qui abandonnent le navire. Attest insiste bien sur ce point : Netflix n’a pas un problème de contenu, mais bien un problème de prix.

Surprise, la hausse des prix de Netflix pousse les abonnés à partir

« Avec de nombreux autres rivaux qui prévoient potentiellement leurs propres augmentations de prix à l’avenir, les données montrent finalement à quel point les consommateurs sont actuellement sensibles à un changement de prix, même minime », souligne le PDG Jeremy King, alors que Disney+ vient tout juste d’annoncer à son tour une hausse des prix. « Elles laissent également entrevoir la fin potentielle du monopole de Netflix sur le secteur du streaming, les consommateurs réévaluant qui mérite leur clientèle. »

Pourtant, Netflix ne semble pas montrer le moindre de signe de regret. Plutôt que baisser ou, à défaut, faire stagner le prix de ses abonnements, la plateforme prépare plutôt un moyen de faire payer les utilisateurs qui partagent leur compte. La mesure, déjà en test en Amérique latine, fait d’ores et déjà vivement réagir les abonnés américains et européens. Nul doute que pour beaucoup, celle-ci sera le coup de grâce.