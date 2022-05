TikTok va bientôt ajouter des jeux dans son application, comme Netflix

TikTok serait sur le point de tester l’intégration de jeux directement au sein de son application, affirme une source interne à l’entreprise. Dans un premier temps, la fonctionnalité serait réservée au pas d’Asie du Sud-Est, mais pourrait s’étendre au reste du monde d’ici la fin de l’année. Le réseau social compte ainsi augmenter le temps passé sur sa plateforme et, de fait, les revenus publicitaires engrangés.

Les jeux vidéo sont-ils la nouvelle fonctionnalité à ajouter à son application ? Les grands noms du secteur semblent le penser. Récemment, Netflix a confirmé son essai avec sa plateforme Netflix Gaming, tandis que Facebook propose déjà depuis bien longtemps des jeux dont certains sont restés cultes au fil des années. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que TikTok ne se lance à son tour dans cette aventure.

Ainsi, une source interne rapporte que des tests ont d’ores et déjà démarré au Vietnam, pays où le réseau social rencontre un franc succès. Il s’agit également d’une zone stratégique pour la firme chinoise, au vu de la population composée à 70 % de moins de 35 ans et particulièrement férue de technologie. Si les tests s’avèrent concluants, TikTok prévoit d’étendre la fonctionnalité à d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

TikTok se lance à son tour dans le jeu vidéo

Toujours selon la même source, les jeux en question seront intégrés en HTML5 et développés par des partenaires, dont le studio Zynga. Il s’agira de jeux relativement simples, bien que TikTok prévoit de proposer des titres plus complexes à l’avenir. L’annonce officielle ne devrait d’ailleurs pas tarder, puisqu’elle pourrait avoir lieu dès ce trimestre, ou en tout cas d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté », a répondu un porte-parole de TikTok, sans pour autant confirmer les allégations de la fuite. L’objectif est bien entendu d’augmenter les revenus publicitaires, en incitant ses utilisateurs à passer plus de temps sur son application.

