Netflix : regardez votre série sans attendre la fin du téléchargement sur Android

L'application Android de Netflix accueille une nouvelle fonctionnalité. En effet, les utilisateurs peuvent désormais lancer la lecture d'un film ou d'une série avant que le téléchargement ne soit terminé. Jusqu'alors, il était nécessaire de terminer le processus pour profiter de son contenu.

Tandis que Netflix se dit intéressé à l'idée de lancer un service de jeu vidéo par abonnement, le géant américain du streaming continue d'améliorer la formule de son application mobile. Ces derniers mois, l'entreprise a déployé de nombreuses fonctionnalités inédites sur la mouture Android, comme l'arrivée du son en qualité studio ou encore le téléchargement automatique des films et séries recommandés par l'algorithme.

Et justement, Netflix poursuit ses efforts sur le téléchargement comme nous l'apprennent nos confrères de The Verge ce lundi 28 juin 2021. En effet, les utilisateurs de l'application Android peuvent désormais débuter la lecture d'une série ou d'un film partiellement téléchargé. Jusqu'alors, il était nécessaire d'avoir complété le processus à 100% pour profiter de son contenu.

Seulement, dans le scénario où la connexion Wi-Fi ou la 4G laisse à désirer (comme dans un aéroport par exemple), le streaming devient mission impossible et le téléchargement s'impose donc comme la seule solution. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs sur smartphones et tablettes Android n'auront plus à attendre pour commencer la lecture de leur programme, pendant que le téléchargement se poursuit en arrière-plan.

La lecture anticipée débarque enfin la version Android de Netflix

De fait, Netflix a déployé une nouvelle mise à jour, la version 7.64, accessible à tous les utilisateurs Android. Notez toutefois que la MAJ est en cours de déploiement à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il faudra donc peut-être faire preuve de patience avant de profiter de la lecture anticipée de vos séries et films Netflix sur Android.

Il y a toutefois une mauvaise nouvelle, les utilisateurs sur iOS devront faire sans cette fonctionnalité. Malgré tout, Netflix assure que des tests seront effectués sur iOS dans les prochains mois. En outre, les téléchargements personnalisés évoqués précédemment seront testés eux aussi sur iOS prochainement, d'après les dires de Netflix. Pour rappel, Netflix a lancé récemment l'option “Lancer un titre”. Via cette fonctionnalité, l'utilisateur laisse la plateforme décider à sa place du film ou de la série qu'il va regarder. Bien entendu, le contenu proposé est adapté à vos goûts et votre historique.

