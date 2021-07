Netflix ouvre des vidéoclubs en Angleterre, retour dans les années 90 assuré

Netflix ouvre trois vidéoclubs éphémères en Angleterre pour marquer la sortie de Fear Street Part 1 : 1994, le premier volet de la trilogie Fear Street de Leigh Janiak, basée sur les célèbres livres d'horreur de R.L. Stine.

Nostalgie, quand tu nous tiens ! Netflix a dévoilé la liste de ses nouveautés pour juillet 2021. Parmi elles, on pourra découvrir Fear Street, une trilogie de films d'horreur, dont la première partie Fear Street Part 1 : 1994, est un hommage amusant aux slashers des années 90, commençant notamment avec un clin d’œil assumé à Scream.

Basé sur les livres Fear Street de R.L. Stine, la trilogie mettra en scène un groupe d'adolescents qui, en 1994, apprendront que les sinistres événements qui ont frappé Shadyside au fil des années pourraient être liés entre eux. La trilogie couvrira l'histoire de la ville, en se concentrant sur 1994, 1978 et 1966. Leigh Janiak, dont le premier film était l'étrange film d'horreur Honeymoon, dirige les trois épisodes, avec une forte influence de Stranger Things.

Netflix ouvre des vidéoclubs en Angleterre dignes des années 90

À l’occasion de la sortie de Fear Street Part 1 : 1994, le service de streaming ouvre donc trois vidéoclubs pop-up en Angleterre. Prévus pour être inaugurés à Londres, Brighton et Newcastle, les magasins seront ouverts au public aujourd’hui vendredi 2 juillet de midi à 20 heures, et le week-end de 11 heures à 19 heures. Netflix a fait les choses en grand et a reconstitué des vidéoclubs tels qu'on pouvait les voir dans les années 80/90.

Les magasins rouvriront ensuite aux mêmes heures pour les deuxième et troisième volets de la trilogie – les 9 et 10 juillet pour Fear Street Part 2 : 1978, et les 16 et 17 juillet pour Fear Street Part 3 : 1666. En fonction du magasin, les visiteurs pourront profiter de cadeaux de produits dérivés de Fear Street, de barres chocolatées « éclaboussées de sanf » ou d’affiches rétro. Il est important de noter que ces vidéoclubs ne proposent pas de films à louer. Il s'agit plutôt de magasins promotionnels pop-up destinés à vous immerger dans l'univers des films.

La sortie des épisodes de Fear Street s’étend sur trois semaines. La première partie arrive le 2 juillet, la deuxième le 9 juillet et la dernière le 16 juillet.

Source : Mashable