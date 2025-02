Netflix mise sur un nouveau « Squid Game »… version samouraïs

Netflix prépare une série choc qui pourrait reprendre le flambeau de « Squid Game ». Mais cette fois, l’arène mortelle se déplace dans le Japon féodal.

Intitulé Last Samurai Standing, ce drame historique que prépare Netflix suit 300 samouraïs réunis dans un temple de Kyoto pour un combat sans merci. Le dernier survivant empoche 100 milliards de yens, dans un scénario qui mêle chute sociale et lutte pour la survie. Une mécanique rappelant Squid Game, mais transposée à la fin de l’ère Edo, quand ces guerriers ont perdu leur statut privilégié.

Prévue pour novembre, la série s’inscrit dans la nouvelle offre du Netflix japonais, qui fête ses 10 ans. D’ailleurs, rappelons que le catalogue 2025 inclut aussi la saison 3 d’Alice in Borderland, un thriller musical (Glass Heart) et Demon City, adapté d’un manga vengeur.

Quand l’histoire rencontre les jeux mortels

Avec Last Samurai Standing, Netflix explore un angle inédit : dépeindre des samouraïs déchus, contraints de s’entretuer pour retrouver puissance et richesse. « Leur monde a perdu sa gloire, explique Kaata Sakamoto, responsable des contenus chez Netflix Japon. Imaginez Shōgun rencontrant Squid Game. » Une fusion entre rigueur historique et tension survivaliste, chorégraphiée par Junichi Okada, qui cumule rôle principal, production et conception des combats.

Si aucune bande-annonce n’est encore dévoilée, l’enjeu est clair : capitaliser sur l’engouement pour les compétitions mortelles, tout en diversifiant les époques et cultures. Un pari risqué, mais cohérent avec la stratégie de Netflix, qui multiplie les productions locales ambitieuses, à l’image de Bullet Train Explosion, réinterprétation d’un classique des années 1970.

Côté Squid Game, la saison 3 finale arrive cet été, concluant la rébellion avortée de Seong Gi-hun. Mais Netflix anticipe déjà l’après, misant sur des spin-offs potentiels et des concepts audacieux. Last Samurai Standing incarne cette transition : même frisson, nouveau décor.

Reste à voir si le public adhérera à ce mélange des genres. Entre séries musicales, adaptations de mangas et reality shows tech-free (Offline Love), Netflix Japon parie sur la variété. Mais c’est bien dans l’arène sanglante des samouraïs que la plateforme espère trouver son prochain phénomène planétaire.